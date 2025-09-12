Apresentado, Emiliano Rigoni revela conversa com James Rodríguez, ex-São Paulo

Emiliano Rigoni foi apresentado pelo São Paulo nesta quinta-feira, no SuperCT. O argentino revelou que conversou com o colombiano James Rodríguez, companheiro no León, do México, antes de assinar com o Tricolor.

"Com o James, tive a oportunidade de conviver no México com ele por alguns meses e sempre falamos muito bem do São Paulo. Ele sempre falou muito bem do clube. É um profissional excelente e tivemos uma relação muito boa. Falávamos sempre sobre o quão lindo é estar aqui. Eu tive a sorte de poder voltar e agora estou muito feliz", Emiliano Rigoni.

Rigoni e James Rodríguez foram contratados pelo León no começo de 2025 e tiveram passagens pelo São Paulo anteriormente. O atacante argentino passou pelo Tricolor entre 2021 e 2022. Ao todo, foram 70 partidas, com 13 gols e nove assistências.

O meia colombiano, por sua vez, defendeu a equipe paulista entre julho de 2023 e agosto de 2024. Sua passagem foi conturbada e disputou apenas 22 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências.

Amizade com Calleri

Em sua volta ao São Paulo, Rigoni vai reencontrar o compatriota Jonathan Calleri. Os dois compartilharam o vestiário por dez meses durante a primeira passagem do atacante pelo clube.

"Temos uma relação muito íntima e próxima. Durante os anos que estive fora, sempre conversamos, sempre acompanhando o clube. Nos últimos dias, com a possibilidade de voltar, ele estava muito contente e conversamos bastante. Ele foi muito importante para mim na primeira passagem e tenho muito carinho por ele. Voltar a encontrar com ele é muito importante", contou Rigoni.

No entanto, por conta de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, sofrida ainda no mês de abril, Calleri precisou passar por cirurgia e ainda não tem previsão para retornar aos gramados.