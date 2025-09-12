Apresentado ao Palmeiras, Andreas diz que erro na final da Libertadores "ficou no passado"

Apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, Andreas Pereira, em sua volta ao futebol brasileiro, comentou sobre o polêmico lance da final da Libertadores de 2021, quando ainda defendia o Flamengo. Na ocasião, o jogador escorregou e perdeu a bola para Deyverson, que marcou o gol do título alviverde já na prorrogação.

"Acho que o que aconteceu ficou no passado. Cheguei aqui e quero escrever minha história já no próximo jogo. Quero ter uma bela história e muitos títulos. Pra mim, isso é o mais importante, e espero ficar aqui o maior tempo possível", afirmou o meia, que assinou contrato até o fim de 2028.

Além de tratar o lance com naturalidade, Andreas também comentou como tem lidado com as provocações de torcedores nas redes sociais.

"Provocação é normal. Sou profissional, estou focado aqui. Quero me adaptar o mais rápido possível. Não fico ligando muito para essas coisas, quero mostrar o meu futebol e ganhar títulos, que é o mais importante", disse.

O meia, que teve uma primeira passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando atuou por empréstimo no Flamengo, chega para substituir Richard Ríos, negociado com o Benfica. Ele herdará a camisa 8 e disputará vaga no meio-campo com Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez.