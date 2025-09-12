Após rescindir com o Santos, Gil vai ao CT Rei Pelé e se despede do elenco

Nesta sexta-feira, Gil compartilhou fotos se despedindo dos seus companheiros de Santos no CT Rei Pelé. O zagueiro rescindiu com o Peixe no começo deste mês.

O experiente defensor postou uma série de fotos, com jogadores e funcionários do clube.

"Seja qual for o sucesso que você tenha alcançado, tenha gratidão aos que caminharam contigo na mesma direção???", escreveu Gil nas redes sociais.

A rescisão amigável de Gil com o Santos foi registrada no dia 3 de setembro. Ele chegou ao Peixe no começo de 2024 e foi peça fundamental ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, porém, pouco entrou em campo.

Ao todo, foram 66 aparições pela equipe alvinegra e uma bola na rede.

Com a demissão de Cleber Xavier e a contratação de Vojvoda, o Alvinegro Praiano reformulou o elenco. O clube contratou dois zagueiros nesta janela: Adonis Frías e Alexis Duarte.

Ano de altos e baixos

Gil pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título. Em meio a este cenário, acertou a renovação contratual até o final de 2025.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, todavia, o Santos sofreu muito no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Assim, Gil chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, Gil voltou a perder espaço e disputou apenas duas partidas nos últimos três meses.

Situação na tabela