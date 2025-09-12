Julio Gomes: Ano do Botafogo de Textor nunca começou

Com apenas o Brasileirão para jogar até o fim da temporada, o Botafogo passa a sensação de que seu ano nunca começou, diz Julio Gomes no De Primeira.

O colunista ironizou a declaração de Textor de que o ano do Botafogo só começaria após o Campeonato Carioca e criticou a saída do comandante do 2024 glorioso.

A impressão que a gente tem é que o ano do Botafogo nunca começou. Eu acho que a saída do Arthur Jorge foi muito maléfica para a temporada do Botafogo.

Julio Gomes

Para o colunista, a condução do clube após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão deixou a desejar. Segundo ele, o planejamento ficou marcado por decisões tardias e trocas erradas de comando.

O Textor poderia ter feito o ano do Botafogo ser bem melhor. Tudo bem você jogar o estadual com time B, usar como pré-temporada, só que não foi só isso. Foi tipo 'em abril a gente começa a escolher o técnico'.

Julio Gomes

Ontem, o Botafogo foi eliminado pelo Vasco no Nilton Santos após disputa de penalidades e perdeu a chance de disputar a semifinal da Copa do Brasil.

Em 2025, o clube perdeu a Supercopa para o Flamengo, não foi nem à Copa Rio no estadual, caiu para o Palmeiras no Mundial de Clubes e para a LDU na Libertadores, além da eliminação no clássico na Copa do Brasil.

