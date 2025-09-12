Ankalaev rebate provocação de Poatan e promete mandá-lo de volta para a borracharia
O clima para a revanche entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira parece estar esquentando conforme a data do duelo - marcado para o UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA) - se aproxima. Desta vez, foi o campeão russo quem decidiu apimentar a rivalidade e provocar 'Poatan'.
Na verdade, Ankalaev utilizou seu perfil no 'X' (antigo Twitter) para rebater uma cutucada prévia do brasileiro, que tentou menosprezar seu poder de influência dentro do Ultimate, apesar de ser o atual campeão meio-pesado (93 kg) da liga. Para dar o troco, o russo prometeu nocautear Poatan e mandá-lo de volta para a borracharia, onde o paulista trabalhava antes de ter sucesso no esporte.
"Você está certo. Eu não vou ter nenhuma palavra a dizer (sobre uma trilogia) porque você vai estar dormindo e a caminho de voltar a trabalhar na borracharia de novo", debochou Ankalaev (veja abaixo ou clique aqui).
Poatan vs Ankalaev
Alex Poatan e Magomed Ankalaev se enfrentam pela segunda vez no próximo dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, pelo título meio-pesado da organização. No primeiro embate entre os dois, em março deste ano, o lutador russo levou a melhor por pontos, conquistando também o cinturão da categoria, que pertencia ao brasileiro desde 2023.
You're right I'm not gonna have any say because you're gonna be sleeping and on your way working at the tire shop again
