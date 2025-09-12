Topo

Angileri recebe propostas, e Corinthians acelera negociações por renovação

O Corinthians tenta acelerar as conversas por negociações por renovação contratual com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que entrou na mira de rivais do Brasileirão.

Propostas de rivais

O UOL apurou que o argentino tem sido alvo de sondagens de clubes do futebol brasileiro nas últimas semanas. Seu contrato é válido apenas até dezembro, o que já lhe dá sinal verde para assinar pré-contrato com outra equipe.

Fontes revelaram à reportagem, contudo, que Angileri dá prioridade às conversas com o Corinthians. O clube oferece um novo contrato curto, de uma temporada.

A permanência do defensor é tratada como uma prioridade pela gestão Osmar Stabile. Angileri tem contrato apenas até dezembro e já pode assinar pré-contrato com outra equipe.

Outros em fim de contrato

Além de Angileri, nomes como Ángel Romero, Talles Magno e Maycon também entraram em reta final de contrato. O Corinthians ainda avalia o futuro do trio, enquanto já acertou a permanência de Gustavo Henrique, que renovou até 2027.

