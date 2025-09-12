Andreas coloca grande interesse do Palmeiras como fator crucial para acerto

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, Andreas Pereira celebrou a oportunidade de defender o Palmeiras. Com contrato válido até dezembro de 2028, o meio-campista revelou que a grande procura da presidente Leila Pereira e do diretor Anderson Barros para contratá-lo foi o principal fator para seu retorno ao Brasil.

"Foi interessante, em janeiro teve esse contato, infelizmente não concretizou, mas consegui acabar a temporada não pensando em saída. Quando acabou eu fui para a Seleção e, obviamente, você tem essas conversas com a família, mas eu não estava pensando em voltar ao Brasil, até que chegou esse contato de novo e ficamos muito gratos pelo esforço que a presidente Leila e Anderson Barros fizeram por mim. Foi um esforço muito grande, esse carinho da torcida também fez as coisas acontecerem muito rápido. Essa sensação para mim foi o mais importante", disse.

Desejo palmeirense

O jogador era sonho antigo da diretoria do Verdão, que vinha fazendo contatos pelo meio-campista desde a reta final de 2024. No início da temporada, o Palmeiras viveu uma novela na negociação, já que esbarrou na recusa do Fulham à proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões). Além disso, Andreas revelou que chegou a ser procurado por outros clubes europeus, incluindo equipes da Premier League e da Champions League, antes de decidir pelo Verdão.

"De fato tive conversas com outros clubes da Premier League, mas quando teve o interesse do Palmeiras e a conversa com Anderson Barros e meu agente, nós percebemos que a melhor coisa era vir para o Palmeiras. Sim, tiveram outros clubes que jogam Champions que me queriam, mas o que eu queria era o Palmeiras", afirmou.

Substituto de Richard Ríos

A negociação, agora concretizada, girou em torno dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). Andreas Pereira chega ao Palmeiras para compor o elenco no meio-campo após a saída de Richard Ríos, vendido para o Benfica, e, inclusive, herdará a camisa 8. Ele, então, disputará posição com Lucas Evangelista, que tem assumido a vaga de titular seja ao lado de Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez.

"Foi difícil com o Fulham também essas negociações. Acredito em Deus e acredito que o momento certo era agora. Todo mundo aqui do Palmeiras queria tanto, eu realmente senti que é um clube que me quer muito, então isso foi muito importante pra mim", concluiu.

Passado no Flamengo

Sua primeira passagem pelo futebol brasileiro foi por empréstimo ao Flamengo, em agosto de 2021. No Rubro-Negro, disputou 53 partidas, com oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.