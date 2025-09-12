Topo

Esporte

Ancelotti destaca condição física como fator crucial para convocar Neymar

12/09/2025 22h29

Nesta sexta-feira, em entrevista exclusiva à ESPN, Carlo Ancelotti revelou seus planos com Neymar na Seleção Brasileira. O técnico italiano contou que conversou com o jogador do Santos, explicou como pretende utilizá-lo em campo e destacou a condição física do meia como fator decisivo para sua participação na Copa do Mundo.

"Nós não vamos observar como joga o Neymar. Todo mundo sabe o talento que ele tem. No futebol moderno, para aproveitar o talento, cada jogador tem que estar em uma condição física boa. Quando ele estiver em sua melhor condição física, não vai ter problemas de estar na Seleção, pois todo mundo quer o Neymar na Seleção em uma boa condição física. Eu disse para ele que tem tempo para se preparar e ajudar da melhor forma a Seleção na Copa do Mundo", disse.

Ancelotti também revelou a posição em que prefere utilizar Neymar dentro de campo: "Eu o colocaria como meia-atacante ou atacante, tem que jogar centralizado, ele não pode jogar de ponta porque o futebol moderno precisa de atacantes que tenham qualidade física, é muito importante. Ele pode jogar de meia sem problema algum", afirmou.

A última partida de Neymar pela Seleção Brasileira ocorreu em 17 de outubro de 2023, quando precisou ser substituído após romper o ligamento cruzado anterior do joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

Planos para permanência após a Copa

Carlo Ancelotti também revelou que, embora tenha assinado contrato de apenas um ano com a CBF, vê como algo positivo a possibilidade de permanecer no comando da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026.

"Queria treinar a Seleção Brasileira. Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial, eu assinei o contrato de um ano, mas depois da Copa do Mundo está tudo aberto. Acredito que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano, mas não vejo problema se a CBF quiser seguir. Como falei, estou muito feliz aqui, minha família também, podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir, seria legal", concluiu.

Classificada para o Mundial, a Seleção Brasileira retorna aos gramados em amistosos preparatórios. O primeiro confronto será contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, seguido pelo duelo com o Japão, no dia 14.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Caio Bonfim garante prata nos 35 km da marcha atlética no Mundial

Caio Bonfim abre Mundial de Tóquio com medalha de prata nos 35 km da marcha atlética

Ancelotti destaca condição física como fator crucial para convocar Neymar

Pancadaria entre torcidas cancela jogo Fortaleza x Ceará no futsal; assista

Filho de Popó é alvo do MP-PR em operação contra manipulação de jogo da Série C

Caio Bonfim dá show e é prata em prova maluca na marcha atlética do Mundial

Alcides Procópio e Sofia de Abreu são os novos integrantes do Hall da Fama do Memorial Tênis Brasileiro

Corinthians inscreve trio da base no Campeonato Brasileiro

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Fluminense

MP investiga aliciamento de jogadores do Londrina na Série C

Em duelo de opostos, Volta Redonda e Criciúma não saem do zero no Raulino de Oliveira