Ancelotti destaca condição física como fator crucial para convocar Neymar

Nesta sexta-feira, em entrevista exclusiva à ESPN, Carlo Ancelotti revelou seus planos com Neymar na Seleção Brasileira. O técnico italiano contou que conversou com o jogador do Santos, explicou como pretende utilizá-lo em campo e destacou a condição física do meia como fator decisivo para sua participação na Copa do Mundo.

"Nós não vamos observar como joga o Neymar. Todo mundo sabe o talento que ele tem. No futebol moderno, para aproveitar o talento, cada jogador tem que estar em uma condição física boa. Quando ele estiver em sua melhor condição física, não vai ter problemas de estar na Seleção, pois todo mundo quer o Neymar na Seleção em uma boa condição física. Eu disse para ele que tem tempo para se preparar e ajudar da melhor forma a Seleção na Copa do Mundo", disse.

Ancelotti também revelou a posição em que prefere utilizar Neymar dentro de campo: "Eu o colocaria como meia-atacante ou atacante, tem que jogar centralizado, ele não pode jogar de ponta porque o futebol moderno precisa de atacantes que tenham qualidade física, é muito importante. Ele pode jogar de meia sem problema algum", afirmou.

A última partida de Neymar pela Seleção Brasileira ocorreu em 17 de outubro de 2023, quando precisou ser substituído após romper o ligamento cruzado anterior do joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

Planos para permanência após a Copa

Carlo Ancelotti também revelou que, embora tenha assinado contrato de apenas um ano com a CBF, vê como algo positivo a possibilidade de permanecer no comando da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026.

"Queria treinar a Seleção Brasileira. Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial, eu assinei o contrato de um ano, mas depois da Copa do Mundo está tudo aberto. Acredito que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano, mas não vejo problema se a CBF quiser seguir. Como falei, estou muito feliz aqui, minha família também, podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir, seria legal", concluiu.

Classificada para o Mundial, a Seleção Brasileira retorna aos gramados em amistosos preparatórios. O primeiro confronto será contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, seguido pelo duelo com o Japão, no dia 14.