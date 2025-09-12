Alemanha vence Finlândia e volta à final do Eurobasket após 20 anos

Depois de 20 anos, a Alemanha está de volta à final do Eurobasket. Nesta sexta-feira, os alemães bateram a Finlândia por 98 a 86, em jogo disputado na Xiaomi Arena, em Riga, na Letônia.

Agora, a seleção alemã espera o vencedor do duelo entre Grécia e Turquia para a decisão do Eurobasket. As duas equipes entram na Xiaomi Arena também nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília).

A Finlândia, que realiza sua melhor campanha na história do Eurobasket, disputará a medalha de bronze neste domingo, às 11h, contra o perdedor de Grécia e Turquia. No mesmo dia, às 15h, a Alemanha enfrentará a vencedora do duelo pelo título europeu de basquete. Todos os jogos serão na Xiaomi Arena.

GERMANY ?? ARE THE FIRST FINALISTS OF #EUROBASKET 2025 ? FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

? Destaque em Quadra ? Alemanha (dados: Sofascore)

? Dennis Schroder (armador)

? Atuou por 31 minutos



? Cestinha da partida, com 26 pontos



? Teve 40% de aproveitamento nos arremessos em quadra e acertou todos os lances livres



? Fez um duplo-duplo, com 12 assistências



? Resumo da atuação: além do duplo-duplo, Schroder pegou cinco rebotes durante a partida.

? Destaque em Quadra ? Finlândia (dados: Sofascore)

? Olivier Nkamhoua (ala)

? Atuou por 25 minutos



? Cestinha da Finlândia, com 21 pontos



? Teve 75% de aproveitamento nos arremessos em quadra e acertou todos os lances livres



? Quase conseguiu um duplo-duplo, com nove rebotes



? Resumo da atuação: em jogo pouco inspirado da estrela Markkanen, Nkamhoua assumiu a responsabilidade, mantendo a Finlândia viva no jogo.