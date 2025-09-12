Topo

Esporte

Alemanha vence Finlândia e volta à final do Eurobasket após 20 anos

12/09/2025 13h03

Depois de 20 anos, a Alemanha está de volta à final do Eurobasket. Nesta sexta-feira, os alemães bateram a Finlândia por 98 a 86, em jogo disputado na Xiaomi Arena, em Riga, na Letônia.

Agora, a seleção alemã espera o vencedor do duelo entre Grécia e Turquia para a decisão do Eurobasket. As duas equipes entram na Xiaomi Arena também nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília).

A Finlândia, que realiza sua melhor campanha na história do Eurobasket, disputará a medalha de bronze neste domingo, às 11h, contra o perdedor de Grécia e Turquia. No mesmo dia, às 15h, a Alemanha enfrentará a vencedora do duelo pelo título europeu de basquete. Todos os jogos serão na Xiaomi Arena.

? Destaque em Quadra ? Alemanha (dados: Sofascore)

? Dennis Schroder (armador)

? Atuou por 31 minutos

? Cestinha da partida, com 26 pontos

? Teve 40% de aproveitamento nos arremessos em quadra e acertou todos os lances livres

? Fez um duplo-duplo, com 12 assistências

? Resumo da atuação: além do duplo-duplo, Schroder pegou cinco rebotes durante a partida.

? Destaque em Quadra ? Finlândia (dados: Sofascore)

? Olivier Nkamhoua (ala)

? Atuou por 25 minutos

? Cestinha da Finlândia, com 21 pontos

? Teve 75% de aproveitamento nos arremessos em quadra e acertou todos os lances livres

? Quase conseguiu um duplo-duplo, com nove rebotes

? Resumo da atuação: em jogo pouco inspirado da estrela Markkanen, Nkamhoua assumiu a responsabilidade, mantendo a Finlândia viva no jogo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

No Allianz, Palmeiras fecha preparação para pegar o Inter; veja provável escalação

Fifa revela troféu para Copa do Mundo de futsal feminino

Alonso não descarta Mbappé, Vini e Rodrygo juntos no Real Madrid e crê em Endrick na seleção

Chelsea anuncia contratação de promessa holandesa para 2026; confira

Astro do boxe, Terence Crawford ironiza provocação de Topuria: "Devia estar bêbado"

Arteta explica ausência de Gabriel Jesus na 1ª fase da Champions: 'Volta seria em dezembro'

Frías é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o Atlético-MG

Alemanha vence Finlândia e volta à final do Eurobasket após 20 anos

Jean Silva e Diego Lopes vencem a balança e confirmam luta principal do Noche UFC

Guardiola diz que vai adaptar City aos pontos fortes de Donnarumma

Hulk Hogan tira filha e viúva de herança e deixa R$ 27 mi para uma pessoa