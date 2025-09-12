Alcides Procópio e Sofia de Abreu são os novos integrantes do Hall da Fama do Memorial Tênis Brasileiro

O Memorial Tênis Brasileiro (MTB) marcou presença nesta sexta-feira na quadra central do SP Open, torneio WTA 250, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. A diretoria do MTB divulgou mais dois nomes para ingressar no Hall da Fama do Tênis Brasileiro, entidade criada neste ano pelo Memorial: Alcides Procópio e Sofia de Abreu.

O anúncio foi feito pelo curador do Hall da Fama, o ex-profissional e empresário Luiz Mattar. Antes, no último dia 6, o MTB já havia divulgado a escolha da equipe que marcou a primeira presença brasileira na Copa Davis, em 1932. "No próximo mês de dezembro, haverá novas nomeações", afirma o presidente do MTB, Walmor Elias.

Alcides Procópio é um ícone do tênis brasileiro. Foi o primeiro campeão brasileiro adulto em 1943, o primeiro brasileiro a ganhar dois jogos em Wimbledon e a conquistar um título internacional, o Aberto do Rio da Prata.

Ele dirigiu a Federação Paulista por cerca de 19 anos e foi um dos líderes do movimento que fundou a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em 1955. Industrial e comerciante, atuou na área esportiva e do tênis, ajudando a difundir e popularizar o esporte.

Sofia foi a primeira grande tenista do País, pioneira das grandes jogadoras brasileiras. Morreu com 100 anos, em 2022. Ganhou seis Brasileiros Adultos, o maior torneio da época, além de títulos no Aberto de Santos e no Aberto de Curitiba.

Também comemorou título de dupla mista no Aberto da Argentina, um dos cinco torneios mais antigos do mundo. Começou tarde no tênis, aos 16 anos, e por causa da Segunda Guerra Mundial não viajou para Europa e Estados Unidos.

O time brasileiro na Davis, que enfrentou os EUA, era composto por Nélson Cruz, Ricardo Pernambuco, Ivo Simoni, Manoel Carlos Aranha, Humberto Costa, Inácio Nogueira e Roberto Whately.