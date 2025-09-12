Topo

Final no Mundial de boxe e Fonseca em quadra: a agenda do fim de semana

Luiz "Bolinha" Oliveira comemora vitória em sua estreia no Pan 2023 - Miriam Jeske/COB
Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

12/09/2025 19h05

O pugilista Luiz Oliveira "Bolinha", neto Servílio de Oliveira — dono da primeira medalha olímpica do Brasil na modalidade —, pode se sagrar campeão mundial no domingo. O torneio acontece em Liverpool, na Inglaterra, e a final dos 60 kg será contra Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão.

João Fonseca vai estar em ação pelo Brasil na Copa Davis e vai encarar o grego Stefanos Sakellaridis. Ainda no tênis, o SP Open terá sua semifinal no sábado e final no domingo.

Nas pistas, Felipe Bardi e Erik Cardoso, os dois brasileiros mais velozes de todos os tempos, estão na disputa dos 100m no Mundial de Atletismo.

João Fonseca comemora ponto durante estreia do US Open, contra Kecmanovic - Al Bello/AFP - Al Bello/AFP
Na água, a bicampeã olímpica Martine Grael comanda o barco brasileiro na etapa o Mubadala Brazil na etapa da SailGP que acontece em Saint-Tropez, entre hoje e amanhã. O time volta à água após acidente que impediu participação em em Sassnitz, na Alemanha.

Já o Circuito Banco do Brasil de Skate Street desembarca em Saquarema, na Turfa Skatepark, para a realização do SLS Select Series. O evento conta com nomes como Duda Ribeiro, Ivan Monteiro, Gabryel Aguilar, Manu Moretti e Eduardo Neves.

O que ficar de olho?

Mundial de boxe

Semifinais com brasileiros - Sábado

10h30 - Erislandy Alvarez Borges (CUB) x Yuri Falcão dos Reis (BRA) - 65 kg masculina

Finais com brasileiros - Domingo

9h - Rebeca Lima (BRA) x Aneta Rygielska (POL) - 60 kg feminina
11h45 - Isaías Ribeiro "Samurai" (BRA) x Turabek Khabibullaev (UZB) - 90 kg masculina
14h15 - Abdumalik Khalokov (UZB) x Luis Gabriel Oliveira (BRA) - 60 kg masculina

A Cazé TV transmitirá todas as lutas com brasileiros em seu canal no Youtube

Copa Davis

Sábado

12h: Stefanos Sakellaridis (GRE) x João Fonseca (BRA)
14h: Stefanos Tsitsipas (GRE) x Thiago Wild (BRA)

Domingo (14)

11h: Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas (GRE) x Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA)
12h30: Stefanos Tsitsipas (GRE) x João Fonseca (GRE)
14h: Stefanos Sakellaridis (GRE) x Thiago Wild (BRA)

A Cazé TV transmitirá todas as partidas em seu canal no Youtube

SP Open

13h - J. Tjen (INA) vs [6] F. Jones (GBR)
15h - Semifinal feminina
17h30 - Semifinal duplas

O SP Open 2025 é transmitido pelo SporTV.

Mundial de Atletismo

Sábado

6h30 - Salto em distância feminino (Qualificação) - Lissandra Campos
7h23 - 100 m rasos feminino (Eliminatórias) - Ana Carolina Azevedo
8h35 - 100 m rasos masculino (Eliminatórias) - Erik Cardoso e Felipe Bardi
9h10 - Arremesso de peso masculino (Final)
9h30 - 10.000 m feminino (Final) - Núbia de Oliveira Silva
23h05 - 100 m com barreiras feminino (Eliminatórias) - Ketiley Batista

Domingo

6h40 - Salto em altura masculino (Qualificação) - Thiago Moura
7h12 - Lançamento de disco feminino (Final)
7h25 - 400 m rasos feminino (Eliminatórias) - Tiffani Marinho
8h20 - 100 m rasos feminino (Semifinal)
8h45 - 100 m rasos masculino (Semifinal)
10h13 - 100 m rasos feminino (Final)
10h20 - 100 m rasos masculino (Final)
19h30 - Maratona masculina (Final) - Ederson Vilela, Johnatas Cruz, Paulo Roberto Paula
21h05 - Salto com vara feminino (Qualificação) - Beatriz Chagas, Juliana Campos
22h30 - 3000 m com obstáculos feminino (Eliminatórias) - Tatiane Raquel da Silva

O SporTV vai transmitir ao vivo

SailGP

As regatas podem ser assistidas nos canais BandSports - ao vivo, das 7h30 às 9h de sábado — e SporTV 3, em VT, na segunda-feira (15/9), às 18h.

SLS

Amanhã - Trials + Treinos SLS Select Series (Masculino e Feminino)

9h - 10h | Treino Trials Feminino (10 skatistas)
10h - 11h | Treino Trials Masculino (10 skatistas)
11h10 - 12h30 | Trials Feminino
14h10 - 15h30 | Trials Masculino
15h30 - 17h | Treino Select Series Masculino - Bateria 1 (10 skatistas)
17h - 18h30 | Treino Select Series Masculino - Bateria 2 (10 skatistas)

Domingo - SLS Select Series (Masculino e Feminino)

9h - 9h10 | Feminino - Classificatória (Aquecimento)
9h10 - 10h30 | Feminino - Classificatória (10 skatistas)
10h30 - 10h40 | Masculino - Bateria 1 (Aquecimento)
10h40 - 12h00 | Masculino - Bateria 1 (10 skatistas)
12h - 12h10 | Masculino - Bateria 2 (Aquecimento)
12h10 - 13h30 | Masculino - Bateria 2 (10 skatistas)
14h00 - 14h10 | Feminino - Final (Aquecimento)
14h30 - 15h20 | Feminino - Final (6 skatistas)
15h20 - 15h30 | Premiação Feminino
15h30 - 15h40 | Masculino - Final (Aquecimento)
15h40 - 16h30 | Masculino - Final (6 skatistas)
16h30 - 16h40 | Premiação Masculino
16h40 - 17h00 | Cerimônia de Premiação Oficial

As finais também serão exibidas no SporTV 2, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

