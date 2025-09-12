Final no Mundial de boxe e Fonseca em quadra: a agenda do fim de semana
O pugilista Luiz Oliveira "Bolinha", neto Servílio de Oliveira — dono da primeira medalha olímpica do Brasil na modalidade —, pode se sagrar campeão mundial no domingo. O torneio acontece em Liverpool, na Inglaterra, e a final dos 60 kg será contra Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão.
João Fonseca vai estar em ação pelo Brasil na Copa Davis e vai encarar o grego Stefanos Sakellaridis. Ainda no tênis, o SP Open terá sua semifinal no sábado e final no domingo.
Nas pistas, Felipe Bardi e Erik Cardoso, os dois brasileiros mais velozes de todos os tempos, estão na disputa dos 100m no Mundial de Atletismo.
Na água, a bicampeã olímpica Martine Grael comanda o barco brasileiro na etapa o Mubadala Brazil na etapa da SailGP que acontece em Saint-Tropez, entre hoje e amanhã. O time volta à água após acidente que impediu participação em em Sassnitz, na Alemanha.
Já o Circuito Banco do Brasil de Skate Street desembarca em Saquarema, na Turfa Skatepark, para a realização do SLS Select Series. O evento conta com nomes como Duda Ribeiro, Ivan Monteiro, Gabryel Aguilar, Manu Moretti e Eduardo Neves.
O que ficar de olho?
Mundial de boxe
Semifinais com brasileiros - Sábado
10h30 - Erislandy Alvarez Borges (CUB) x Yuri Falcão dos Reis (BRA) - 65 kg masculina
Finais com brasileiros - Domingo
9h - Rebeca Lima (BRA) x Aneta Rygielska (POL) - 60 kg feminina
11h45 - Isaías Ribeiro "Samurai" (BRA) x Turabek Khabibullaev (UZB) - 90 kg masculina
14h15 - Abdumalik Khalokov (UZB) x Luis Gabriel Oliveira (BRA) - 60 kg masculina
A Cazé TV transmitirá todas as lutas com brasileiros em seu canal no Youtube
Copa Davis
Sábado
12h: Stefanos Sakellaridis (GRE) x João Fonseca (BRA)
14h: Stefanos Tsitsipas (GRE) x Thiago Wild (BRA)
Domingo (14)
11h: Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas (GRE) x Rafael Matos/Marcelo Melo (BRA)
12h30: Stefanos Tsitsipas (GRE) x João Fonseca (GRE)
14h: Stefanos Sakellaridis (GRE) x Thiago Wild (BRA)
A Cazé TV transmitirá todas as partidas em seu canal no Youtube
SP Open
13h - J. Tjen (INA) vs [6] F. Jones (GBR)
15h - Semifinal feminina
17h30 - Semifinal duplas
O SP Open 2025 é transmitido pelo SporTV.
Mundial de Atletismo
Sábado
6h30 - Salto em distância feminino (Qualificação) - Lissandra Campos
7h23 - 100 m rasos feminino (Eliminatórias) - Ana Carolina Azevedo
8h35 - 100 m rasos masculino (Eliminatórias) - Erik Cardoso e Felipe Bardi
9h10 - Arremesso de peso masculino (Final)
9h30 - 10.000 m feminino (Final) - Núbia de Oliveira Silva
23h05 - 100 m com barreiras feminino (Eliminatórias) - Ketiley Batista
Domingo
6h40 - Salto em altura masculino (Qualificação) - Thiago Moura
7h12 - Lançamento de disco feminino (Final)
7h25 - 400 m rasos feminino (Eliminatórias) - Tiffani Marinho
8h20 - 100 m rasos feminino (Semifinal)
8h45 - 100 m rasos masculino (Semifinal)
10h13 - 100 m rasos feminino (Final)
10h20 - 100 m rasos masculino (Final)
19h30 - Maratona masculina (Final) - Ederson Vilela, Johnatas Cruz, Paulo Roberto Paula
21h05 - Salto com vara feminino (Qualificação) - Beatriz Chagas, Juliana Campos
22h30 - 3000 m com obstáculos feminino (Eliminatórias) - Tatiane Raquel da Silva
O SporTV vai transmitir ao vivo
SailGP
As regatas podem ser assistidas nos canais BandSports - ao vivo, das 7h30 às 9h de sábado — e SporTV 3, em VT, na segunda-feira (15/9), às 18h.
SLS
Amanhã - Trials + Treinos SLS Select Series (Masculino e Feminino)
9h - 10h | Treino Trials Feminino (10 skatistas)
10h - 11h | Treino Trials Masculino (10 skatistas)
11h10 - 12h30 | Trials Feminino
14h10 - 15h30 | Trials Masculino
15h30 - 17h | Treino Select Series Masculino - Bateria 1 (10 skatistas)
17h - 18h30 | Treino Select Series Masculino - Bateria 2 (10 skatistas)
Domingo - SLS Select Series (Masculino e Feminino)
9h - 9h10 | Feminino - Classificatória (Aquecimento)
9h10 - 10h30 | Feminino - Classificatória (10 skatistas)
10h30 - 10h40 | Masculino - Bateria 1 (Aquecimento)
10h40 - 12h00 | Masculino - Bateria 1 (10 skatistas)
12h - 12h10 | Masculino - Bateria 2 (Aquecimento)
12h10 - 13h30 | Masculino - Bateria 2 (10 skatistas)
14h00 - 14h10 | Feminino - Final (Aquecimento)
14h30 - 15h20 | Feminino - Final (6 skatistas)
15h20 - 15h30 | Premiação Feminino
15h30 - 15h40 | Masculino - Final (Aquecimento)
15h40 - 16h30 | Masculino - Final (6 skatistas)
16h30 - 16h40 | Premiação Masculino
16h40 - 17h00 | Cerimônia de Premiação Oficial
As finais também serão exibidas no SporTV 2, a partir das 14h30 (horário de Brasília).