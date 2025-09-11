Zubeldía exalta São Paulo após deixar o clube: 'Será campeão da Libertadores'

Demitido do São Paulo em junho, Luis Zubeldía ainda lembra da passagem que teve pelo Brasil e à frente da equipe tricolor. Agora com Hernán Crespo, o time terá pela frente a LDU - pela qual o argentino conquistou a Copa Sul-Americana em 2023 - e o treinador garante: o clube brasileiro será campeão da Libertadores nesta temporada.

Em entrevista à ESPN, o comandante, que ainda não assumiu nenhuma equipe desde que deixou o São Paulo, comentou sobre o período em que esteve no Brasil. À frente do São Paulo nas Libertadores de 2024 e 2025, deixou o comando técnico sem perder um jogo sequer. Foram 14 partidas disputadas, mas que não levaram o clube ao quarto título continental de sua história.

"Quando eu falava disso, para mim, e continuo convencido até hoje, o São Paulo será campeão da Libertadores. E não é algo que estou dizendo agora. Eu já disse isso antes, pela forma como as peças estavam se movendo", afirmou o treinador.

Zubeldía encaminhou a classificação do São Paulo na fase de grupos antes de passar o comando para Crespo. Foram quatro vitórias e dois empates na fase de grupos, que permitiram ao São Paulo decidir a partida de volta das oitavas de final, contra o Atlético Nacional, no MorumBis. Depois de dois empates, na Colômbia e na capital paulista, a equipe de Crespo contou com a estrela de Rafael para definir a classificação.

Esta não é a primeira vez em que o treinador demonstra confiança pela conquista da Libertadores. Em dezembro de 2024, antes mesmo do início da temporada, Zubeldía manteve o pensamento de que o São Paulo seria campeão continental neste ano, após eliminação em casa para o Botafogo na temporada passada.

"Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer: não, está colocando muita pressão. Estou convencido", disse, ao GE. Em 2024, o São Paulo caiu diante do Botafogo depois de empate sem gols no Nilton Santos e por 1 a 1 em casa, no MorumBis, definido nos pênaltis.

Botafogo e São Paulo poderiam se reencontrar nas quartas de final da Libertadores neste ano, mas os cariocas foram eliminados pela LDU, em Quito. Os duelos entre equatorianos e são-paulinos acontecem na próxima quinta-feira, 18, no Equador, e a volta, no MorumBis, será na semana seguinte, no dia 25 de setembro. Quem passar nesse mata-mata enfrenta o vencedor de River Plate x Palmeiras.