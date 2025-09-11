Zanetti vira exemplo para jovens no DF: 'Todo mundo precisa de espelho'

Do ouro olímpico em Londres, em 2012, ao incentivo aos novos talentos em Brasília, em 2025. O agora ex-ginasta Arthur Zanetti voltou a ser protagonista, mas desta vez fora das argolas. Campeão olímpico e medalhista de prata na Rio 2016, ele acompanhou de perto o início das competições da ginástica artística nos Jogos da Juventude, disputados neste ano na capital federal.

Para muitos dos atletas, as conquistas de um dos maiores nomes da história olímpica brasileira são apenas lembranças repassadas ao longo dos anos por parentes, treinadores e vídeos disponíveis na internet. O potiguar Raniel Lincoln tinha apenas 2 anos de idade quando Zanetti fez história nos Jogos de Londres. Mas bastou o campeão pisar no tablado para o jovem ginasta pedir uma foto. "Conheci o Arthur como atleta quando comecei na ginástica, por meio do meu treinador. Ele me mostrou algumas séries, reportagens, e ele se tornou referência pra mim. Ter ele aqui me observando é um estímulo para dar o meu melhor."

O treinador Roberto Pereira não esconde o orgulho do pupilo e explica que usa a trajetória de Zanetti como exemplo. "Eu sempre mostrei ao Raniel que focar em um aparelho não o torna um ginasta incompleto. Assim como o Zanetti era especialista nas argolas, queremos direcionar o trabalho para o salto. Ter a presença de um campeão olímpico nos dá ainda mais estímulo para desenvolver a ginástica nos estados."

Zanetti, por sua vez, hoje busca ser para os jovens o que outros atletas já foram para ele no início da carreira. "Todo mundo precisa de um espelho, e eu amo estar dentro do ginásio. Nós, como embaixadores, temos o dever de vir e incentivar a nova geração."

Foram vários os pedidos de fotos e, principalmente, de dicas. "Eu também sou treinador das equipes de base em São Caetano (SP), e a gente ajuda da maneira que puder. Vários meninos já vieram me perguntar sobre como performar melhor em um aparelho, como saltar. Isso, para mim, é gratificante", contou o campeão olímpico.

Dos tablados para as notas

Em janeiro deste ano, Arthur Zanetti anunciou a aposentadoria e fechou um ciclo que lhe rendeu um ouro e uma prata em Jogos Olímpicos, além de um título mundial em 2013 e uma medalha de ouro no Pan-Americano de 2015. Desde então, se dedicou à formação como árbitro da modalidade e, no último dia 23, estreou em uma competição internacional: o Pan Júnior de Assunção, no Paraguai.

Para o agora juiz Arthur Zanetti, a decisão é uma forma de perpetuar o legado no esporte e dar um "salto nota 10" na carreira. "A ginástica nunca vai sair da minha vida. Um dos meios que encontrei para permanecer integrado foi a arbitragem, que me mantém em contato com a modalidade de alto rendimento. E eu amo arbitrar."