WSL renova contrato e mantém Saquarema no Mundial de Surfe até 2028

A "Capital Nacional do Surfe" seguirá no mapa da elite mundial. A WSL confirmou a renovação do contrato com a Prefeitura de Saquarema para manter o Rio Pro como etapa do Mundial de Surfe (CT) até 2028.

A decisão consolida Itaúna como um dos palcos mais importantes do circuito e garante a presença da maior etapa do surfe mundial no Brasil por mais três anos.

Trajetória de sucesso

Nos últimos anos, Saquarema se firmou como referência global do esporte, reunindo multidões nas areias, movimentando a economia da Região dos Lagos e atraindo atenção internacional.

Segundo estudo da EY, a edição de 2025 injetou R$ 179 milhões na economia local, com mais de 2.600 empregos diretos gerados.

A cidade se tornou sinônimo de surfe em escala global. A renovação por mais três anos consolida a etapa brasileira como um ativo estratégico não apenas para o esporte, mas também para a economia criativa e o turismo Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina

Para além das baterias, o evento também ampliou sua dimensão cultural. A última edição contou com o Festival Sun, Sound & Soul, que reuniu nomes da música brasileira e promoveu experiências para fãs de todas as idades.

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, reforçou a importância do evento para a cidade:

O Mundial de Surfe é sempre especial, não só por projetar o nome da cidade internacionalmente, mas também por movimentar a economia, fortalecer o turismo e gerar oportunidades para quem vive aqui

Com público recorde de 410 mil pessoas em 2025 e transmissões para milhões de espectadores, o Rio Pro segue crescendo como vitrine para atletas, marcas e para o próprio surfe no Brasil.