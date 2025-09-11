Topo

Esporte

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

11/09/2025 20h00

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Volta Redonda e Criciúma medem forças nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo?

    • TV: ESPN

    • Streaming: Disney+

Como chega o Volta Redonda para o confronto

O Volta Redonda chega para o confronto na 18ª posição, com 26 pontos. Na última rodada, venceu o Paysandu de virada por 2 a 1 e encerrou a sequência de cinco jogos sem triunfo no campeonato.

Como chega o Criciúma para o confronto

Já o Criciúma é o terceiro colocado, com 42 pontos, e vem de uma vitória diante da Chapecoense por 2 a 0. Na competição, não perde há cinco jogos e busca aumentar a sequência para encostar no vice-líder Goiás.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história. Até então, Volta Redonda e Criciúma estão empatados com um triunfo para cada, além de três empates.

Estatísticas

Volta Redonda no campeonato

  • 18ª posição

  • 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas

  • 16 gols marcados

  • 27 gols sofridos

Criciúma no campeonato

  • 3ª posição

  • 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

  • 33 gols marcados

  • 21 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Addell; Jhonny, Raí, André Luiz, Juninho Monteiro; Chavez, MV, Kayke.

Técnico: Rogério Correa.

Provável escalação do Criciúma

Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; Robert, D. Gonçalves, Nicolas.

Técnico: Eduardo Baptista.

Arbitragem

  • Árbitro: Leo Simao Holanda

  • Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva

  • VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Ficha técnica

Jogo: Volta Redonda x Criciúma

Campeonato: 26ª rodada da Série B

Data: 12 de setembro de 2025, sexta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Luisa Stefani e Timea Babos avançam à semifinal de duplas do SP Open

Corinthians se reapresenta e atualiza quadros de Memphis Depay e Raniele

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão

Stefani se vinga de argentina algoz de Naná nas duplas e vai à semifinal do SP Open

Hugo Souza agarra pênalti pela oitava vez no Corinthians e supera Dida; veja ranking

Zanetti vira exemplo para jovens no DF: 'Todo mundo precisa de espelho'

Corinthians registra déficit de R$ 60,2 mi no 1ª semestre e chega a R$ 2,6 bi em dívidas

Com retorno de convocados, Internacional faz penúltimo treino para pegar o Palmeiras