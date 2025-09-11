Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Volta Redonda e Criciúma medem forças nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo?

TV : ESPN Streaming : Disney+



Estreia com o pé direito!? .

.

? Cleiton Ramos pic.twitter.com/lbiqYiWSfV ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) September 11, 2025

Como chega o Volta Redonda para o confronto

O Volta Redonda chega para o confronto na 18ª posição, com 26 pontos. Na última rodada, venceu o Paysandu de virada por 2 a 1 e encerrou a sequência de cinco jogos sem triunfo no campeonato.

Como chega o Criciúma para o confronto

Já o Criciúma é o terceiro colocado, com 42 pontos, e vem de uma vitória diante da Chapecoense por 2 a 0. Na competição, não perde há cinco jogos e busca aumentar a sequência para encostar no vice-líder Goiás.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história. Até então, Volta Redonda e Criciúma estão empatados com um triunfo para cada, além de três empates.

Estatísticas

Volta Redonda no campeonato

18ª posição

6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas

16 gols marcados

27 gols sofridos

Criciúma no campeonato

3ª posição

12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

33 gols marcados

21 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Addell; Jhonny, Raí, André Luiz, Juninho Monteiro; Chavez, MV, Kayke.



Técnico: Rogério Correa.

Provável escalação do Criciúma

Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; Robert, D. Gonçalves, Nicolas.



Técnico: Eduardo Baptista.

Arbitragem

Árbitro : Leo Simao Holanda

: Leo Simao Holanda Assistentes : Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva

: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Ficha técnica

Jogo: Volta Redonda x Criciúma



Campeonato: 26ª rodada da Série B



Data: 12 de setembro de 2025, sexta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda



Onde assistir: ESPN e Disney+