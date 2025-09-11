Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Volta Redonda e Criciúma medem forças nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em duelo válido pela 26ª rodada da competição nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o Volta Redonda para o confronto
O Volta Redonda chega para o confronto na 18ª posição, com 26 pontos. Na última rodada, venceu o Paysandu de virada por 2 a 1 e encerrou a sequência de cinco jogos sem triunfo no campeonato.
Como chega o Criciúma para o confronto
Já o Criciúma é o terceiro colocado, com 42 pontos, e vem de uma vitória diante da Chapecoense por 2 a 0. Na competição, não perde há cinco jogos e busca aumentar a sequência para encostar no vice-líder Goiás.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história. Até então, Volta Redonda e Criciúma estão empatados com um triunfo para cada, além de três empates.
Estatísticas
Volta Redonda no campeonato
- 18ª posição
- 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas
- 16 gols marcados
- 27 gols sofridos
Criciúma no campeonato
- 3ª posição
- 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas
- 33 gols marcados
- 21 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Volta Redonda
Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício, Lucas Addell; Jhonny, Raí, André Luiz, Juninho Monteiro; Chavez, MV, Kayke.
Técnico: Rogério Correa.
Provável escalação do Criciúma
Alisson; Yan Souto, Rodrigo, L. Castán; Marcinho, Gui Lobo, Léo, Felipinho; Robert, D. Gonçalves, Nicolas.
Técnico: Eduardo Baptista.
Arbitragem
- Árbitro: Leo Simao Holanda
- Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jose Moracy de Sousa E Silva
- VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira
Ficha técnica
Jogo: Volta Redonda x Criciúma
Campeonato: 26ª rodada da Série B
Data: 12 de setembro de 2025, sexta-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda
Onde assistir: ESPN e Disney+