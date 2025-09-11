Vojvoda faz testes e esquema com três zagueiros vira possibilidade no Santos

Pedido antigo de alguns torcedores do Santos, a linha com três zagueiros pode se tornar realidade no Santos. O técnico Juan Pablo Vojvoda vem fazendo alguns testes durante os treinamentos no CT Rei Pelé. O técnico viu as opções para a defesa crescerem na última janela de transferências.

O clube, que já tinha Luan Peres, João Basso, Luisão e Zé Ivaldo, se reforçou com Alexis Duarte e Adonis Frías.

Com seis jogadores para o setor, portanto, a utilização da linha de três zagueiros não deixaria o banco de reservas precário. Com três titulares, ainda sobrariam três de fora.

Velho conhecido de Vojvoda, Adonis Frías destacou a versatilidade do comandante argentino e revelou que vem sendo testado de jeitos diferentes nos treinos.

"Vojvoda tem a facilidade de jogar com vários esquemas, com três ou quatro na defesa. Nos treinos, estou variando, pela esquerda, direita ou líbero. Onde ele precisar, vou tratar de fazer o melhor. No México joguei muito tempo de líbero também. Com uma linha de quatro, joguei pela esquerda. No Defensa y Justicia, fiquei na direita. Não tenho problemas. Posso fazer ambos", disse.

Frías começou a treinar no CT Rei Pelé na semana passada e está animado com os novos companheiros. O jogador de 27 anos salientou a qualidade dos outros zagueiros do Peixe.

"Conhecia meus companheiros. Me surpreendi porque só via eles em partidas nunca no dia a dia. São zagueiros muito bons. Temos competência. Vamos tratar de fazer o melhor para o time. O Vojvoda tem planos de partida muito claros. Vamos nos preparar da melhor maneira. Esperamos fazer uma boa partida já no domingo", finalizou.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela