Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação à semi da Copa do Brasil
Em situação financeira delicada, o Corinthians arrecadou uma bolada com a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão eliminou o Athletico-PR ao vencê-lo por 2 a 0, na Neo Química Arena. A equipe de Dorival Júnior já havia ganhado a partida de ida, em Curitiba.
O clube alvinegro recebeu quase R$ 10 milhões por garantir vaga na próxima fase da competição. O Corinthians já somava R$ 2.315.250 pela participação na terceira fase do torneio, além de R$ 8.379.000 por despachar o Novorizontino nas oitavas de final e o Palmeiras nas quartas.
Portanto, juntando a premiação de todas as fases, o time do Parque São Jorge já arrecadou cerca de R$ 20,6 milhões na atual edição da Copa do Brasil. Em caso de título, o Timão pode faturar até R$ 97 milhões.
Veja o prêmio da Copa do Brasil por fase:
- 1ª fase: R$ 1.543.500
- 2ª fase: R$ 1.874.250
- 3ª fase: R$ 2.315.250
- Oitavas de final: R$ 3.638.250
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinais: R$ 9.922.500
- Final: R$ 33.075.000 ao vice e R$ 77.175.000 ao campeão
E agora?
Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.
O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Já as semifinais ainda não têm data definida pela CBF, mas estão previstas apenas para dezembro.
Próximo jogo do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)