Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação à semi da Copa do Brasil

Em situação financeira delicada, o Corinthians arrecadou uma bolada com a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão eliminou o Athletico-PR ao vencê-lo por 2 a 0, na Neo Química Arena. A equipe de Dorival Júnior já havia ganhado a partida de ida, em Curitiba.

O clube alvinegro recebeu quase R$ 10 milhões por garantir vaga na próxima fase da competição. O Corinthians já somava R$ 2.315.250 pela participação na terceira fase do torneio, além de R$ 8.379.000 por despachar o Novorizontino nas oitavas de final e o Palmeiras nas quartas.

Portanto, juntando a premiação de todas as fases, o time do Parque São Jorge já arrecadou cerca de R$ 20,6 milhões na atual edição da Copa do Brasil. Em caso de título, o Timão pode faturar até R$ 97 milhões.

Veja o prêmio da Copa do Brasil por fase:

1ª fase: R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 2ª fase: R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 3ª fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinais: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final: R$ 33.075.000 ao vice e R$ 77.175.000 ao campeão

E agora?

Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Já as semifinais ainda não têm data definida pela CBF, mas estão previstas apenas para dezembro.

Próximo jogo do Corinthians