Veja quais são as metas de Rigoni para renovar com o São Paulo

11/09/2025 16h24

Apresentado nesta quinta-feira, Emiliano Rigoni foi a última contratação do São Paulo nesta janela de transferências. O argentino assinou com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025, mas seu contrato prevê metas estipuladas para renovação automática por mais um ano.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, para ativar a prolongação de seu vínculo, Rigoni precisa atuar em 12 partidas até o final da temporada, por pelo menos 45 minutos. O São Paulo ainda tem 16 compromissos pelo Campeonato Brasileiro e mais dois jogos garantidos pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Caso o atacante não cumpra os requisitos para a renovação automática, o São Paulo poderá optar pela permanência ou não do jogador.

Anunciado no último dia da janela de transferências, Rigoni chega para suprir uma necessidade no elenco, depois das lesões de Jonathan Calleri, André Siva e Ryan Francisco. Os três sofreram lesões ligamentares no joelho.

Esta será a segunda passagem do argentino de 32 anos pelo São Paulo. Rigoni atuou pelo clube entre 2021 e 2022, quando disputou 70 jogos, marcou 13 gols e deu nove assistências.

O atacante já está registrado e poderá fazer sua reestreia neste domingo, diante do Botafogo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

Calendário do São Paulo

  • São Paulo x Botafogo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília)

  • Local: Morumbis.

