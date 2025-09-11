Uefa anuncia estádio do Atlético de Madrid como sede da Liga dos Campeões

O Comitê Executivo da Uefa decidiu, nesta quinta-feira, que a casa do Atlético de Madrid, o Estádio Metropolitano, sediará a final da Liga dos Campeões de 2026/2027. Esta será a sexta final em Madri, marcada para acontecer no dia 5 de junho de 2027.

Champions League 2019

A candidatura do Estádio de Baku, localizado no Azerbaijão, foi superada pela proposta do Atlético de Madrid. Inaugurado em 2017 e com capacidade para 70 mil espectadores, o estádio do time espanhol recebe uma final de Champions League pela segunda vez. Em 2019, o local foi palco da disputa entre Liverpool e Tottenham, na qual o Liverpool sagrou-se campeão com um placar de 2 a 0.

Além dessas duas finais no estádio do Atlético de Madrid, o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, recebeu a disputa em 1957, 1969, 1980 e 2010. Com isso, somente a capital da Inglaterra soma mais confrontos (8) que a região de Madri.

Final da Liga dos Campeões feminina

Outros locais foram anunciados como sedes de competições europeias pelo Comitê Executivo da Uefa, como a final da Liga dos Campeões feminina, que será disputada no Estádio Nacional, em Varsóvia, na Polônia. Já a disputa pela Supertaça Europeia de 2026 será em Salzburgo, na Áustria.