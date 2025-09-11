Treino do Santos: Rincón volta, mas Vojvoda segue sem zagueiro paraguaio

O Santos treinou no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático intenso, com bastante variações de formações. O foco é no duelo com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Tomás Rincón foi a novidade do treino. O volante voltou da seleção venezuelana e fica à disposição para o jogo com o Galo. Em contrapartida, o zagueiro Alexis Duarte, que estava defendendo o Paraguai, ainda não foi integrado. Ele chega ao Brasil nesta quinta e fará exames na sexta.

Adonis Frías, Victor Hugo e Lautaro Díaz, outros jogadores recém-contratados, seguem treinando normalmente. Destes, apenas o zagueiro ainda não foi registrado no BID da CBF. A diretoria, porém, espera conseguir registrá-lo a tempo do confronto em Belo Horizonte.

Neymar também está treinando normalmente. O meia-atacante não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.

Desfalques e novidades

Para o duelo, Vojvoda terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, ainda não deve ficar à disposição. O volante não treinou em campo nesta tarde. O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e pode jogar.

Assim, uma possível escalação é com: Brazão; Mayke, João Basso (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Caballero, Tiquinho e Guilherme.

Programação

O elenco do Santos volta a treinar na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Rei Pelé. Vojvoda terá mais dois dias para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG.

O Santos viaja à Belo Horizonte após a atividade de sábado. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brsília), na Arena MRV.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela