Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/09/2025 18h00

Cruzeiro e Atlético-MG duelam por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cruzeiro tem a vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 0. Do outro lado, o Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Rival na próxima fase está definido. Quem avançar no clássico mineiro enfrenta o Corinthians, que se classificou ontem ao eliminar o Athletico-PR.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

