Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir
Botafogo e Vasco medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), na Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, a decisão segue indefinida: vitória simples classifica qualquer uma das equipes. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O Botafogo busca manter o embalo depois de golear o Red Bull Bragantino por 4 a 1 antes da pausa para a Data Fifa. Já o Vasco vem de triunfo apertado sobre o Sport, vencendo por 3 a 2 no seu último compromisso.
Botafogo x Vasco -- Copa do Brasil
- Data e hora: 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)