Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Fernando Diniz comanda o Vasco - Thiago Ribeiro/AGIF
Fernando Diniz comanda o Vasco Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/09/2025 20h00

Botafogo e Vasco medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), na Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Luiz Henrique 'reencontra' versão Vale do Carangola em jogo da seleção

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

Botafogo acerta transferência de atacante a time da Bélgica; veja detalhes

Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, a decisão segue indefinida: vitória simples classifica qualquer uma das equipes. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Botafogo busca manter o embalo depois de golear o Red Bull Bragantino por 4 a 1 antes da pausa para a Data Fifa. Já o Vasco vem de triunfo apertado sobre o Sport, vencendo por 3 a 2 no seu último compromisso.

Botafogo x Vasco -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Moraes cita Corinthians ao brincar sobre voto de quase 13h de Fux no STF

Fluminense se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Corinthians

Andreas elogia estrutura do Palmeiras e se coloca à disposição para estrear contra o Internacional

Bia Haddad supera Laura Pigossi e se torna única representante brasileira em simples no SP Open

Com público dividido, Bia Haddad supera Pigossi e vai às quartas no SP Open

Luisa Stefani e Timea Babos avançam à semifinal de duplas do SP Open

Corinthians se reapresenta e atualiza quadros de Memphis Depay e Raniele

Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Coritiba x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão