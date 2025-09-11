Topo

Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL

Gramado da Neo Química Arena para jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs - Vinícius Alves/ Agência Corinthians
Gramado da Neo Química Arena para jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs Imagem: Vinícius Alves/ Agência Corinthians
Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

11/09/2025 18h08

O palco da classificação do Corinthians sobre o Athletico-PR às semifinais da Copa do Brasil. O gramado da Neo Química Arena apresentou marcas deixadas pelo jogo da NFL realizado na última sexta-feira, entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

Gramado 'colorido'

Além do show de Gui Negão, que anotou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 de quarta-feira, o gramado da Arena foi assunto. Os resquícios são consequência do jogo de futebol americano entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado na última sexta pela NFL.

O UOL apurou que o campo estava mais 'colorido' como forma de 'mascarar' as marcas deixadas pela NFL. Para amenizar os sinais, o Corinthians pintou o círculo central com um tom mais escuro, uniformizando o meio-campo e cobrindo o logo da liga. Nas laterais e nas endzones, onde estavam as cores e inscrições das equipes, também houve intervenção com tinta. A liga americana utilizou as mesmas tintas que o clube para retoque da grama, mas tons diferentes.

As linhas brancas das jardas também foram camufladas. A Arena utilizou uma tinta com tom mais claro de verde para cobrir os traços, tentando disfarçar as marcações.

As linhas brancas das jardas também foram camufladas, com um tom mais claro de verde, suavizando os traços visíveis no campo.

Apesar das diferenças de tonalidade, a qualidade do gramado não foi comprometida e permanece adequada para a prática do futebol. Como a tinta original não será 'retirada', o gramado voltará à sua coloração normal conforme cada corte.

Vai melhorar

O Corinthians inicia agora uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Fluminense e Sport, e só retornará à Neo Química Arena no dia 28 de setembro, para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. A avaliação interna é de que, até lá, a aparência visual do campo estará significativamente melhor.

Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL

