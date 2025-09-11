Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL

O palco da classificação do Corinthians sobre o Athletico-PR às semifinais da Copa do Brasil. O gramado da Neo Química Arena apresentou marcas deixadas pelo jogo da NFL realizado na última sexta-feira, entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

Gramado 'colorido'

Além do show de Gui Negão, que anotou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 de quarta-feira, o gramado da Arena foi assunto. Os resquícios são consequência do jogo de futebol americano entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, realizado na última sexta pela NFL.

O UOL apurou que o campo estava mais 'colorido' como forma de 'mascarar' as marcas deixadas pela NFL. Para amenizar os sinais, o Corinthians pintou o círculo central com um tom mais escuro, uniformizando o meio-campo e cobrindo o logo da liga. Nas laterais e nas endzones, onde estavam as cores e inscrições das equipes, também houve intervenção com tinta. A liga americana utilizou as mesmas tintas que o clube para retoque da grama, mas tons diferentes.

As linhas brancas das jardas também foram camufladas. A Arena utilizou uma tinta com tom mais claro de verde para cobrir os traços, tentando disfarçar as marcações.

Apesar das diferenças de tonalidade, a qualidade do gramado não foi comprometida e permanece adequada para a prática do futebol. Como a tinta original não será 'retirada', o gramado voltará à sua coloração normal conforme cada corte.

Vai melhorar

O Corinthians inicia agora uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Fluminense e Sport, e só retornará à Neo Química Arena no dia 28 de setembro, para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. A avaliação interna é de que, até lá, a aparência visual do campo estará significativamente melhor.