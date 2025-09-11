Topo

Thiago Silva dedica vaga na Copa do Brasil à torcida do Fluminense

11/09/2025 12h17

O Fluminense está nas semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), o Tricolor superou o Bahia por 2 a 0, em um duelo tenso no Maracanã, e garantiu vaga entre os quatro melhores da competição. O grande destaque foi o zagueiro Thiago Silva, autor do gol que selou a classificação, aos 39 minutos do segundo tempo.

Palavra do ídolo

Nas redes sociais, Thiago Silva comemorou o momento especial ao lado da torcida do Fluminense.

"Momentos que a gente vive por Deus. Esse foi para a torcida... seguimos juntos!", escreveu o jogador, com grande identificação nas Laranjeiras.

Thiago Silva: reverência do Fluminense

Após o apito final, o clube fez questão de homenagear o ídolo, que voltou a vestir a camisa do Fluminense nesta temporada. Nas redes sociais oficiais, o Tricolor exaltou o defensor com a mensagem: "Thiago Silva é Rei".

Próximo rival

Com a vitória, o Fluminense segue vivo na luta pelo título da Copa do Brasil e aguarda a definição do adversário da semifinal, que sairá do duelo carioca entre Botafogo e Vasco (houve empate por 1 a 1 no jogo de ida).

