Temporada 26/27 da Europa larga na Áustria e final da Champions será no Metropolitano, em Madri

11/09/2025 13h58

A reunião do Comitê Executivo da Uefa, nesta quinta-feira, em Tirana, capital da Albânia, definiu os palcos da largada e do encerramento da temporada 2026/27, que se inicia após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, com pontapé inicial para os clubes na Áustria e o encerramento da temporada, em maio de 2027, na Espanha.

Campeões da Champions e da Europa League abrem a temporada oficial em Salzburg, na Áustria, pela Supercopa Europeia. O calendário europeu termina em maio de 2027, com q decisão da Champions League, definida para o Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, na Espanha.

Depois de oito anos, o estádio espanhol volta a abrir a decisão da principal competição de clubes da Europa. A edição 2018/19 foi definida no Metropolitano, com final entre ingleses vencida pelo Liverpool, que fez 2 a 0 no Tottenham, gols de Salah e Origi.

A reunião da Uefa também definiu o Placo da final da Champions League feminina. Será em Varsóvia, na Polônia, também no começo de 2027. O Comitê Executivo aproveitou para debater e definir outros assuntos em Tirana, mexendo no protocolo de lesão.

O regulamento das competições que dão sua largada na próxima semana teve uma importante modificação. Os times já inscreveram seus jogadores, mas poderão alterar um nome até a sexta jornada em caso de lesão de longa duração, medida que evita o esvaziamento dos elencos.

A próxima reunião do Comitê Executivo da Uefa ocorre somente no fim do ano. A entidade agendou o encontro para o dia 3 de dezembro, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

