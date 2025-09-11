Topo

SPFC: torcida é traída, e venda de Henrique é ‘prova do crime’, diz Arnaldo

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 17h12

A venda do atacante Henrique Carmo para o CSKA Moscou é o ponto de ruptura da crise financeira e da sensação de traição entre torcedores, afirma Arnaldo na Live do São Paulo.

O São Paulo negociou o jovem por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões), mantendo até 25% dos direitos. A saída precoce e recorrente de talentos da base acirrou protestos e expôs a estratégia da diretoria.

Eu acho que a venda do Henrique foi a gota d'água numa situação que estava ficando evidente, mas ainda faltava a última prova do crime. [...] Representou a prova de que o torcedor de São Paulo está sendo traído o ano todo.

O torcedor do São Paulo não pode condenar o Henrique, evidentemente, [...] então que ele, de fato, aí talvez pela primeira vez em tantos anos, ele cube o comando do São Paulo, pelo que está acontecendo, né? E é isso que está rolando nesse momento.

Agora, depois da repercussão da #ForaCasares, ele [o Julio Casares] tem tentado, em mil entrevistas, elucidar minimamente o que está acontecendo com São Paulo. Mas talvez para ele isso é tarde demais.
Arnaldo Ribeiro

