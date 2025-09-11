Sentiu? Caio Borralho se mostra abalado após derrota de Maurício Ruffy; veja
O UFC Paris, realizado no último sábado (6), proporcionou uma noite de emoções contrastantes para os brasileiros. Momentos antes de subir ao octógono para enfrentar Nassourdine Imavov, o peso-médio (84 kg) Caio Borralho acompanhava, nos bastidores, a luta de seu companheiro de equipe Maurício Ruffy. A reação do maranhense foi registrada em vídeo divulgado posteriormente em seu canal no 'Youtube' (clique aqui ou veja abaixo) e chamou atenção pela carga emocional.
No registro, 'The Natural', como é conhecido, aparece assistindo ao confronto entre Ruffy e o francês Benoit Saint Denis. O clima, inicialmente tenso, dá lugar à frustração após o lutador da 'Fighting Nerds' ser finalizado no segundo round. Visivelmente abatido, Caio permanece em silêncio por alguns segundos, impactado pelo resultado, poucos instantes antes de ser chamado para sua própria apresentação.
Na sequência, o brasileiro foi ao octógono para medir forças com Imavov, mas acabou superado por decisão unânime após cinco rounds. Ambos estavam invictos no Ultimate até então, e acabaram sofrendo suas primeiras derrotas na organização no mesmo evento.
Vingador Jean?
Entre os principais nomes da Fighting Nerds no UFC, apenas Jean Silva segue sem derrotas. Após um início arrasador de seus principais representantes, Carlos Prates foi o primeiro a perder a invencibilidade ao ser superado por Ian Machado Garry. No entanto, se recuperou de forma contundente com um nocaute espetacular sobre Geoff Neal.
Agora, é a vez de Caio Borralho e Maurício Ruffy mostrarem poder de reação em seus próximos compromissos. Enquanto isso, Jean - apelidado de 'Lord' - volta ao cage neste sábado (13), para encarar o compatriota Diego Lopes na luta principal do Noche UFC. Ainda invicto na organização, o peso-pena (66 kg) surge como a principal esperança da equipe para manter a boa fase e, quem sabe, se aproximar de uma disputa pelo cinturão da divisão.
