Semifinais da Copa do Brasil serão jogadas apenas em dezembro; entenda

As semifinais da Copa do Brasil estão definidas, mas serão disputadas somente daqui a três meses, em dezembro, após a CBF mudar o calendário.

Entenda o motivo

Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco serão os jogos das semifinais. Elas serão realizadas em jogos de ida e volta que serão disputados nos dias 10 e que 14 de dezembro. As finais ocorrerão em 17 e 21 do mesmo mês.

A CBF mudou o calendário em agosto. A ideia veio para evitar que um eventual brasileiro campeão da Libertadores viesse a ter choque de datas por causa do Intercontinental, como aconteceu com o Botafogo no ano passado.

Nenhum time da Copa do Brasil está na Libertadores. Sendo assim, não há problema em jogar a reta final para dezembro, já que nenhum deles irá ao Intercontinental.

Com isso, o Brasileirão teve seu final antecipado. Dessa forma, a competição acabará antes do início do Intercontinental, evitando que um eventual vencedor da Libertadores tenha choque de datas.

As rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A foram antecipadas. Elas preencheram os dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, antes previstos para a semifinal e final da Copa do Brasil.