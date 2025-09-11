Semifinais da Copa do Brasil serão jogadas apenas em dezembro; entenda

Topo

Copa do Brasil terá reta final somente em dezembro Imagem: Lucas Figueiredo/CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 23h43

As semifinais da Copa do Brasil estão definidas, mas serão disputadas somente daqui a três meses, em dezembro, após a CBF mudar o calendário.

Entenda o motivo

Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco serão os jogos das semifinais. Elas serão realizadas em jogos de ida e volta que serão disputados nos dias 10 e que 14 de dezembro. As finais ocorrerão em 17 e 21 do mesmo mês.

A CBF mudou o calendário em agosto. A ideia veio para evitar que um eventual brasileiro campeão da Libertadores viesse a ter choque de datas por causa do Intercontinental, como aconteceu com o Botafogo no ano passado.

Nenhum time da Copa do Brasil está na Libertadores. Sendo assim, não há problema em jogar a reta final para dezembro, já que nenhum deles irá ao Intercontinental.

Com isso, o Brasileirão teve seu final antecipado. Dessa forma, a competição acabará antes do início do Intercontinental, evitando que um eventual vencedor da Libertadores tenha choque de datas.

As rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A foram antecipadas. Elas preencheram os dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, antes previstos para a semifinal e final da Copa do Brasil.

Ao ajustar seu calendário dessa forma, a entidade demonstra sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da FIFA, sem conflitar com o calendário nacional, o que também favorece preparação e planejamento. CBF, em nota oficial

