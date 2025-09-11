Topo

Esporte

Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

11/09/2025 08h15

A seleção da Venezuela encerrou sua campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 de forma amarga. A equipe perdeu a chance de disputar o torneio após ser derrotada pela Argentina e, em seguida, sofrer um vexame em casa diante da Colômbia, o que causou uma reação do meia Jefferson Savarino

Savarino: desabafo pela Venezuela

Jogador do Botafogo, Savarino usou as redes sociais para externar sua decepção com o revés da Venezuela. O jogador ressaltou os altos e baixos da trajetória da Venezuela nas Eliminatórias e lamentou não alcançar o objetivo da classificação.

"Termine nosso processo de eliminatórias que tem sido altos e baixos! Frustração por não conseguir cumprir o objetivo de ir para o Mundial! Pessoalmente, é hora de pensar como me levantar o mais rápido possível! E que Deus tome o controle de tudo!", escreveu Savarino.

Apoio da torcida e futuro da seleção

Apesar do momento difícil, Savarino destacou a importância do apoio da torcida da Venezuela ao longo das eliminatórias e garantiu que buscará forças para se recuperar. "Obrigado a toda a fanaticada venezuelana pelo seu apoio!", disse Savarino.

A eliminação interrompe um ciclo de esperança para a Vinotinto, que sonhava com uma vaga inédita em Copas do Mundo. Agora, a seleção deve voltar seu foco para a renovação do elenco e preparação para os próximos compromissos oficiais.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Raquete de João Fonseca é adquirida por R$ 2 milhões em leilão beneficente

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Corinthians x Athletico-PR

Ceni comenta clima no vestiário após eliminação e diz não ter explicação sobre postura do Bahia

Chaveamento da Copa do Brasil: confira a situação dos confrontos

Marcus D'Almeida leva a prata e garante 3ª medalha seguida em Mundiais de tiro com arco

Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

Gui Negão se inspira em Yuri Alberto e ainda não se acostumou com fama

Recém-contratada, Carol Foro analisa desempenho e projeta estreia no UFC

Comissão de Ética sugere afastamento de 13 conselheiros do Corinthians

Botafogo e Vasco definem último semifinalista da Copa do Brasil em clássico de opostos

Cruzeiro tenta quebrar tabu no Mineirão e Atlético estreia Sampaoli em duelo na Copa do Brasil