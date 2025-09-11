Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

A seleção da Venezuela encerrou sua campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 de forma amarga. A equipe perdeu a chance de disputar o torneio após ser derrotada pela Argentina e, em seguida, sofrer um vexame em casa diante da Colômbia, o que causou uma reação do meia Jefferson Savarino.

Savarino: desabafo pela Venezuela

Jogador do Botafogo, Savarino usou as redes sociais para externar sua decepção com o revés da Venezuela. O jogador ressaltou os altos e baixos da trajetória da Venezuela nas Eliminatórias e lamentou não alcançar o objetivo da classificação.

"Termine nosso processo de eliminatórias que tem sido altos e baixos! Frustração por não conseguir cumprir o objetivo de ir para o Mundial! Pessoalmente, é hora de pensar como me levantar o mais rápido possível! E que Deus tome o controle de tudo!", escreveu Savarino.

Apoio da torcida e futuro da seleção

Apesar do momento difícil, Savarino destacou a importância do apoio da torcida da Venezuela ao longo das eliminatórias e garantiu que buscará forças para se recuperar. "Obrigado a toda a fanaticada venezuelana pelo seu apoio!", disse Savarino.

A eliminação interrompe um ciclo de esperança para a Vinotinto, que sonhava com uma vaga inédita em Copas do Mundo. Agora, a seleção deve voltar seu foco para a renovação do elenco e preparação para os próximos compromissos oficiais.