São Paulo encaminha compra de Enzo Díaz e renovação de Ryan Francisco; confira
O São Paulo está próximo de fazer dois importantes anúncios: a compra em definitivo do lateral esquerdo Enzo Díaz e a renovação de contrato com o jovem atacante Ryan Francisco.
Emprestado pelo River Plate no começo do ano, Enzo Díaz tem contrato com o Tricolor Paulista até o final da temporada. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o argentino de 27 anos cumpriu todas as metas e vai ser adquirido em definitivo pelo São Paulo.
Até agora, o lateral esquerdo já disputou 41 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.
Por outro lado, o argentino Giuliano Galoppo vive situação oposta. Emprestado pelo São Paulo ao River Plate, o meia está próximo de atingir as metas previstas no contrato e vai ser comprado pelos Millonarios.
Renovação de Ryan Francisco
Longe dos gramados desde o mês de julho, por conta de um rompimento no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, Ryan Francisco renovou seu contrato com o São Paulo até o final de 2029.
O jovem de apenas 18 anos é uma das grandes promessas reveladas pelas categorias de base do Tricolor nos últimos anos. Pelo time profissional, foram 16 jogos e três marcados.
Destaque no título da Copinha no último mês de janeiro, Ryan Francisco anotou dez gols e deu uma assistência em oito jogos pela competição.
Calendário do São Paulo
- São Paulo x Botafogo: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis.