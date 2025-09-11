São Paulo encaminha compra de Enzo Díaz e renovação de Ryan Francisco; confira

O São Paulo está próximo de fazer dois importantes anúncios: a compra em definitivo do lateral esquerdo Enzo Díaz e a renovação de contrato com o jovem atacante Ryan Francisco.

Emprestado pelo River Plate no começo do ano, Enzo Díaz tem contrato com o Tricolor Paulista até o final da temporada. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o argentino de 27 anos cumpriu todas as metas e vai ser adquirido em definitivo pelo São Paulo.

Até agora, o lateral esquerdo já disputou 41 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.

Por outro lado, o argentino Giuliano Galoppo vive situação oposta. Emprestado pelo São Paulo ao River Plate, o meia está próximo de atingir as metas previstas no contrato e vai ser comprado pelos Millonarios.

Renovação de Ryan Francisco

Longe dos gramados desde o mês de julho, por conta de um rompimento no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, Ryan Francisco renovou seu contrato com o São Paulo até o final de 2029.

O jovem de apenas 18 anos é uma das grandes promessas reveladas pelas categorias de base do Tricolor nos últimos anos. Pelo time profissional, foram 16 jogos e três marcados.

Destaque no título da Copinha no último mês de janeiro, Ryan Francisco anotou dez gols e deu uma assistência em oito jogos pela competição.

