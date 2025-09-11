São Paulo: Contrato de Rigoni prevê metas para renovação automática; veja

O contrato de Emiliano Rigoni prevê renovação automática caso ele atue em 12 jogos por pelo menos 45 minutos,explicou Eder Traskini, na Live do São Paulo.

O atacante argentino, que retornou ao clube com vínculo até o fim de 2025, depende do cumprimento dessa meta para obrigar o São Paulo a estender o contrato por mais um ano. O time ainda tem 16 jogos do Brasileirão e, ao menos, dois da Libertadores pela frente.

Rigoni assinou por empréstimo até o final da temporada. Ele vem por empréstimo, mas com o contrato acabando. Então, o contrato dele vai ficar livre a partir de janeiro. E o São Paulo colocou uma meta para renovar esse contrato dele. O São Paulo já divulgou isso. A notícia é que essa meta é de 12 jogos. Então o Rigoni precisa jogar 12 jogos por 45 minutos, pelo menos, pra renovar automaticamente esse contrato por mais um ano.

Quer dizer que se ele jogar 11 jogos ele vai embora do São Paulo? Não. Só quer dizer que se ele jogar 12, é obrigatório que o São Paulo renove o contrato dele. Se ele jogar um jogo e o São Paulo quiser renovar, o São Paulo pode renovar. Mas se jogar 12, é obrigatório.

Eder Traskini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo