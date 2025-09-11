São Paulo: Contrato de Rigoni prevê metas para renovação automática; veja

Topo

O contrato de Emiliano Rigoni prevê renovação automática caso ele atue em 12 jogos por pelo menos 45 minutos,explicou Eder Traskini, na Live do São Paulo.

O atacante argentino, que retornou ao clube com vínculo até o fim de 2025, depende do cumprimento dessa meta para obrigar o São Paulo a estender o contrato por mais um ano. O time ainda tem 16 jogos do Brasileirão e, ao menos, dois da Libertadores pela frente.

Rigoni assinou por empréstimo até o final da temporada. Ele vem por empréstimo, mas com o contrato acabando. Então, o contrato dele vai ficar livre a partir de janeiro. E o São Paulo colocou uma meta para renovar esse contrato dele. O São Paulo já divulgou isso. A notícia é que essa meta é de 12 jogos. Então o Rigoni precisa jogar 12 jogos por 45 minutos, pelo menos, pra renovar automaticamente esse contrato por mais um ano.

Quer dizer que se ele jogar 11 jogos ele vai embora do São Paulo? Não. Só quer dizer que se ele jogar 12, é obrigatório que o São Paulo renove o contrato dele. Se ele jogar um jogo e o São Paulo quiser renovar, o São Paulo pode renovar. Mas se jogar 12, é obrigatório.
Eder Traskini

