Topo

Esporte

São Paulo busca encerrar jejum de quase cinco anos diante do Botafogo

11/09/2025 06h00

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor vive um longo jejum diante da equipe carioca.

A última vitória do São Paulo sobre o Botafogo aconteceu no dia 9 de dezembro de 2020, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Sob o comando do Fernando Diniz, o clube paulista goleou por 4 a 0, com gols de Brenner (dois), Reinaldo e Hernanes.

Desde então, foram dez encontros entre as duas equipes, com cinco vitórias do Botafogo, cinco empates e apenas 16,6% de aproveitamento para o Tricolor. Nesse período, o Glorioso ainda eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores, no ano passado.

Situação no Campeonato Brasileiro

Apesar da derrota diante do Cruzeiro na última rodada, o São Paulo vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernán Crespo tem seis vitórias e dois empates nos últimos nove jogos.

O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 32 pontos.

Por outro lado, o Botafogo tem duas vitórias nas últimas duas rodadas. Antes da pausa para a data-Fifa, o Alvinegro goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos. A equipe de Davide Ancelotti é a 5ª colocada.

