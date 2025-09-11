Rigoni admite números abaixo e se declara ao São Paulo: 'Aqui sou feliz'

O São Paulo apresentou o atacante Rigoni na tarde de hoje (11) no SuperCT. O argentino falou sobre o desempenho abaixo nos últimos anos, mas quer transformar a pressão em responsabilidade no clube que vê como casa.

Números recentes abaixo. "Muito contente, a felicidade é mútua. Gerei esse vínculo com muitas pessoas aqui, que são torcedores e sinto o mesmo do meu lado. Feliz de voltar. A possibilidade passa pela motivação de vencer e estar em um clube como o São Paulo. Estive em outros clubes, os números não foram o que eu esperava, passa mais por sentir-se cômodo, estar motivado e estar confortavel. Não estava nos outros clubes, por isso eu queria voltar ao São Paulo, ajudar o clube, passa por vontade, sacrificio de minha parte. Aqui sou feliz."

Pressão x responsabilidade. "Sistema me coloca mais nessa posição. A pressão é diferente. São Paulo é minha casa, então não vejo a pressão como um peso, mas uma responsabilidade. É um momento que temos que sobressair, dar resultados imediatos porque há muitas partidas importantes. Me sinto bem, estou treinando com o grupo. Espero ter os minutos que o técnico me dê e ajudar."

Confira outras respostas de Emiliano Rigoni:

Crespo

Bem, a relação que eu tenho com ele é muito boa, é de confiança, podemos conversar. E quando ele teve a possibilidade de voltar ao clube, não hesitei nem por um segundo, porque sabia que ele vinha falando disso há muito tempo. Bom, ele também está aqui, então estou contente, feliz por ele poder ter voltado. Mas é importante estar sempre 100% para ele, para o clube, para a torcida que acreditou em mim. Acho que a relação que temos é boa e ajuda muito para que hoje ele possa estar no clube.

Acompanhou o São Paulo?

Sempre segui o clube. Deixei muitos amigos aqui. Sempre estive de olho no clube. Estive no México com James ele falou muito bem do clube, é um profissional excelente. Falamos sobre como era bonito estar aqui. Ele acabou saindo e eu tive a chance de voltar.

Crespo ajudou?

Sabia que tinha a possibilidade, mas dependia de muitas coisas. Se o clube poderia. Tinha esperança de voltar, mesmo antes da chegada de Crespo. Aumentou a esperança com a volta dele, sim.

Calleri

É uma relação mais que amizade. Durante os anos fora do clube, sempre conversamos, perguntava sobre como estava o clube. Nos últimos dias, quando tivemos a possibilidade de voltar, ele ficou muito feliz. Fico feliz porque é uma pessoa que foi muito importante na minha primeira passagem. Tenho muito carinho por ele. Voltar e encontrar com ele para mim é muito importante. Espero desfrutar muito.

Fazer mais gols?

Penso que sim. O sistema me ajuda. O funcionamento da equipe está muito bom e é uma possbilidade de estar perto do gol e converter. Ajudar a equipe que é o mais importante.

Libertadores

Foram momentos muito bonitos naquela época. Volto em um momento da definição da Libertadores de novo. A expectativa é avançar, seja quem marque ou quem jogue. Se eu puder ajudar, vou ficar feliz.

Sentimento

A forma como os torcedores e as pessoas do clube me trataram com carinho. Me senti muito valorizado. Não tive isso em todos os clubes. Isso gerou uma relação muito próxima com o São Paulo e sempre pensei em voltar e ser feliz aqui. Meu melhor momento da carreira, de maior felicidade, foi aqui. Me custou encontrar essa felicidade em outros lugares, então foi uma felicidade voltar. Estou agradecido com a diretoria e com o grupo que me recebeu bem e é incrível.