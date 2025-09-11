Santos x Portuguesa Santista: jogo decisivo do Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila
O Santos recebe a Portuguesa Santista, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. A entrada será gratuita na Vila Belmiro.
Os portões serão abertos a partir das 14 horas. A torcida santista entrará pelos portões 1 e 2. Os visitantes terão acesso pelo portão 19.
Na ida, no Estádio Ulrico Mursa, o Santos venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1.
Ou seja, os Meninos da Vila precisam de apenas um empate na Vila Belmiro para avançarem. Caso a Briosa vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Quem não conseguir ir ao estádio pode acompanhar o confronto no YouTube Paulistão.