Santos x Portuguesa Santista: jogo decisivo do Paulista sub-20 terá entrada gratuita na Vila

O Santos recebe a Portuguesa Santista, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. A entrada será gratuita na Vila Belmiro.

Os portões serão abertos a partir das 14 horas. A torcida santista entrará pelos portões 1 e 2. Os visitantes terão acesso pelo portão 19.

Amanhã é dia de #MeninosDaVila no Alçapão com ENTRADA GRATUITA! ???? O Santos recebe a Portuguesa Santista pela partida de volta da 2ª fase do #PaulistãoSub20. A bola rola às 15h, com entrada gratuita na Vila Belmiro! O jogo terá transmissão ao vivo no YouTube do Paulistão. pic.twitter.com/AaLCZwp3yj ? Santos FC (@SantosFC) September 11, 2025

Na ida, no Estádio Ulrico Mursa, o Santos venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1.

Ou seja, os Meninos da Vila precisam de apenas um empate na Vila Belmiro para avançarem. Caso a Briosa vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Quem não conseguir ir ao estádio pode acompanhar o confronto no YouTube Paulistão.