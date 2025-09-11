Renato Gaúcho valoriza elenco e período da Data Fifa após classificação do Fluminense

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho valorizou o elenco e o período sem jogos na Data Fifa.

"Em primeiro lugar, temos que valorizar bastante nossa classificação. Muita gente critica o meu grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, e eliminamos. Depois, pegamos o Bahia nas quartas e eliminamos. Então, acima de tudo, tenho que dar os parabéns para o meu grupo. Continuar acreditando, estamos andando em três competições, o que não é nada fácil", disse o treinador, em coletiva após o jogo.

"Tivemos a Data Fifa, e eu dei quatro dias de folga para o grupo. Eles precisavam porque estavam em uma sequência direta desde a Copa do Mundo. E tive a oportunidade de treinar quatro ou cinco dias, principalmente a parte tática. Resultou hoje em um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo para que pudéssemos treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. E o gol, inclusive, saiu da bola parada", completou.

Elogios a Thiago Silva

O gol da classificação foi marcado por Thiago Silva, aos 39 minutos do segundo tempo. Renato Gaúcho o elogiou e disse que o zagueiro merece disputar mais uma Copa do Mundo, mesmo aos 40 anos de idade.

"Não gosto de falar de ninguém individualmente, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. É um monstro, de novo jogou muito. É um líder. Quando falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, não falo à toa. Hoje, ele deu mais uma aula de futebol", destacou.

Três frentes

Além da Copa do Brasil, o Fluminense ainda disputa a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, pelo qual volta a campo no próximo sábado, contra o Corinthians. Renato enfatizou que as copas passam a ter mais peso agora, mas segue focado na liga nacional.

"O mais importante é que avançamos hoje. Então, sim. Agora sim. A semifinal é dia 10 e 14 de dezembro, até lá o Campeonato Brasileiro já acabou. Então vamos esquecer a Copa do Brasil a partir de agora e depois, pode ter certeza, voltaremos a pensar nela. No próximo sábado temos o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima terça-feira temos a Sul-Americana, que também vamos mirar, mas não vamos deixar o Brasileiro de lado", comentou Renato.