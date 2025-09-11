Recém-contratada, Carol Foro analisa desempenho e projeta estreia no UFC

A última terça-feira (9) marcou o início de um novo capítulo na trajetória de Carol Foro. A brasileira foi uma das grandes protagonistas da noite no 'Contender Series', ao superar Shanelle Dyer por decisão unânime e garantir o tão desejado contrato com o UFC. Apesar da vitória incontestável - que incluiu três knockdowns aplicados ao longo dos três rounds -, a atleta revelou que esperava uma exibição ainda mais impactante.

Reconhecida por seu estilo agressivo e por um currículo sólido nas artes marciais - é faixa-preta de Muay Thai, Kickboxing e Karatê -, Carol começou o duelo de forma explosiva. No entanto, conforme relatou em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, uma lesão precoce acabou limitando seu desempenho durante a luta.

"Estava confiante que iria conseguir o contrato, mas esperava uma performance melhor. Queria ter levado essa luta, no máximo, até o segundo round. Consegui alguns knockdowns, só que, no meio do caminho, machuquei a mão e acabei não conseguindo impor o que eu queria. Foi no primeiro soco que eu dei. Ela caiu, mas a minha mão foi junto. Aí não consegui mais impor o que eu queria, mas foi bom para mim", explicou.

Apesar do contratempo, a brasileira reconheceu a resiliência da adversária, que resistiu bravamente mesmo diante de uma verdadeira tempestade de golpes. O que não impediu a peso-palha (52 kg) de demonstrar surpresa por não ter conseguido o nocaute.

"Surpreendeu. Na verdade, ela foi bem resistente. Achei que ia cair mais rápido. Caiu rápido, mas levantou bem, aguentou bem. Parabéns para ela", completou.

Estreia em 2025?

Agora oficialmente parte do elenco do UFC, Carol já mira seu próximo desafio. Com a lesão na mão aparentemente sem gravidade, a lutadora manifestou o desejo de estrear no octógono principal ainda este ano.

"Se tudo der certo, espero que o Dana (White) deixe eu lutar em Abu Dhabi ou em Nova York", projetou.

Além de Carol Foro, outros dois brasileiros também garantiram contrato com o Ultimate após suas apresentações no mesmo card do Contender Series. Samuel Sanches, atleta do 'Galpão da Luta' - equipe liderada por Jailton 'Malhadinho' -, brilhou ao nocautear Chasen Blair ainda no primeiro round. Já o paranaense Lerryan Douglas, escalado para o 'co-main event' da noite, precisou de apenas 36 segundos para conquistar um nocaute avassalador sobre Cam Teague, encerrando a luta com um golpe fulminante.

