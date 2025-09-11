Topo

Esporte

Raquete de João Fonseca é adquirida por R$ 2 milhões em leilão beneficente

São Paulo

11/09/2025 09h15

Uma raquete exclusiva de João Fonseca foi leiloada por R$ 2 milhões na 10ª edição do Favela Gala, jantar beneficente organizado pelo Instituto Gerando Falcões. O comprador foi Guilherme Benchimol, empresário do tenista e fundador da XP Inc., empresa que patrocina Fonseca desde junho de 2024.

O evento aconteceu na última segunda-feira, no Hotel Rosewood, em São Paulo, e contou com a participação de empresários e artistas.

Além da raquete de Fonseca, também foram arrematados outros itens, como uma camisa do Inter Miami assinada por Lionel Messi, obras do muralista Kobra e uma palestra ministrada por Luciano Huck e Edu Lyra, dono do Gerando Falcões.

Segundo a Forbes, somente o leilão arrecadou R$ 5 milhões, valor 66% superior ao registrado na edição de 2024. O total movimentado na noite foi de cerca de R$ 25 milhões, e a quantia será destinada a projetos sociais que atuam nas favelas brasileiras.

O encontro aconteceu no mesmo dia em que João Fonseca confirmou a 42ª posição no ranking da ATP, a melhor de sua carreira, após campanha no US Open. No Grand Slam, o brasileiro de 18 anos avançou até a segunda rodada, quando foi eliminado pelo checo Tomás Machac. Seu próximo compromisso será defender o Brasil na Copa Davis, entre 13 e 14 de setembro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Paulo Borrachinha indica cancelamento de luta contra russo no UFC Catar

"Manda a conta do avião que vou pagar", diz Raniele para Hugo após classificação do Corinthians

Raquete de João Fonseca é adquirida por R$ 2 milhões em leilão beneficente

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Corinthians x Athletico-PR

Ceni comenta clima no vestiário após eliminação e diz não ter explicação sobre postura do Bahia

Chaveamento da Copa do Brasil: confira a situação dos confrontos

Marcus D'Almeida leva a prata e garante 3ª medalha seguida em Mundiais de tiro com arco

Savarino, do Botafogo, desabafa após fracasso da Venezuela nas Eliminatórias

Gui Negão se inspira em Yuri Alberto e ainda não se acostumou com fama

Recém-contratada, Carol Foro analisa desempenho e projeta estreia no UFC

Comissão de Ética sugere afastamento de 13 conselheiros do Corinthians