Protagonista no Flamengo, Arrascaeta é eleito craque de agosto no Brasileirão
O Flamengo anunciou nesta quinta-feira, por meio das redes sociais, que Giorgian De Arrascaeta foi eleito o craque do mês de agosto no Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio teve atuações de destaque e foi peça fundamental para a boa sequência da equipe na competição nacional.
Durante o mês, o Rubro-Negro entrou em campo seis vezes pelo torneio, com quatro vitórias e dois empates. Arrascaeta foi decisivo em quase todos os compromissos: marcou três gols e distribuiu cinco assistências, alcançando a impressionante marca de oito participações diretas em tentos. Isso representa mais de um envolvimento por jogo do camisa 10, que só não participou de bola na rede em uma oportunidade.
A importância do uruguaio fica ainda mais evidente nos números. Sem suas contribuições diretas, os 14 pontos conquistados pelo Flamengo em agosto cairiam para oito. Neste cenário, o clube estaria na terceira colocação do Brasileirão, atrás de Palmeiras e Cruzeiro, e não mais na liderança. Com visão de jogo, qualidade técnica e protagonismo nos momentos decisivos, Arrascaeta voltou a assumir o papel de referência do setor ofensivo.
No último domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa. Mesmo sem balançar as redes, o uruguaio novamente foi peça-chave na criação das principais jogadas ofensivas da equipe comandada por Filipe Luís, que manteve a ponta da tabela mesmo com o resultado.
Agora, o Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, em busca de mais uma vitória para seguir firme na liderança. Com Arrascaeta em grande fase e assumindo protagonismo, a expectativa é de que o Flamengo continue contando com o talento do uruguaio para sustentar a boa campanha e mirar o título brasileiro.