Polivalência, saída de bola e jogo aéreo: veja como Frías promete ajudar o Santos

Adonis Frías foi uma das principais contratações do Santos neste meio de ano. O zagueiro chega com boas expectativas e aproveitou a sua coletiva de apresentação para explicar como que ele pode ajudar o clube a sair da má fase.

O argentino de 27 anos destacou a sua polivalência. Ele se colocou à disposição para atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, ou até pelo centro, caso o técnico Vojvoda opte por um esquema com três zagueiros.

"Já conhecia o Vojvoda do Defensa y Justicia. É um técnico com uma energia diferente, uma intensidade muito alta. Ele sabe que posso jogar em qualquer lugar na defesa, esquerda, direta ou líbero. Sou multifuncional. Não tenho nenhum tipo de problema. Vou tentar ajudar da melhor maneira", contou.

Além disso, Frías prometeu qualidade na saída de bola e muita vontade dentro de campo.

"Sou um jogador que sempre vou tentar sair com a bola limpa, gosto de sair jogando. Tenho que defender bem também, claro. Sou um jogador com muita intensidade, que busca ajudar os companheiros. Nunca me dou por vencido. Temos possibilidades até o último minuto", disse.

"Vou tratar de competir todos os jogos da mesma maneira, sempre por muito mais. Sou um competidor, gosto de ganhar. Estamos em um momento que precisamos de resultado. Cada ponto é importante para o Santos.", ampliou.

Por fim, o jogador de 1,87m também falou sobre a bola aérea. O defensor, inclusive, destacou o seu desejo de ser um zagueiro artilheiro.

"É uma das minhas grandes virtudes (jogo aéreo), tanto no ataque quanto defesa. Me destacou muito por isso. Gosto. Desfruto quando vou atacar. Sou um defensor que gosta de fazer gols também. Quero que possa fazer muitos com o Santos", finalizou.

O contrato de Adonis Frías com o Santos é até 31 de dezembro de 2028.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela