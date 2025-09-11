'Podia mudar o jogo': Como arbitragem influenciou Corinthians x Atlhletico

A arbitragem foi decisiva para a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Danilo Lavieri debateram o tema.

Os colunistas destacaram que o árbitro errou ao não expulsar o atacante corintiano Vitinho no início da segunda etapa, quando o time alvinegro vencia por 1 a 0.

Juca: Contra 10 do São Paulo, Athletico venceu

[O lance do Vitinho] era um lance para expulsão. [...] Lembrando que, contra o São Paulo, com 10 do São Paulo, o Athletico venceu, levou para os pênaltis e avançou. E o Athletico fez uma partida que não era para tomar de 3 a 0 no placar agregado e hoje não era para perder por 2 a 0.

Juca Kfouri

Lavieri: Expulsão de Vitinho mudaria curso do jogo

O peso [da arbitragem] é que no começo do segundo tempo o Vitinho teria que ser expulso e o Corinthians jogaria um segundo tempo inteiro com um a menos. Para mim, esse foi o grande erro do árbitro. [...] O Athletico jogaria em vantagem o segundo tempo todo. Seria o suficiente para um time reserva, que poupou para jogar a Série B? Acho que não. Mas poderia mudar o curso da partida

Danilo Lavieri

