Paulo Borrachinha indica cancelamento de luta contra russo no UFC Catar
Após deixar a má fase no passado e derrotar Roman Kopylov em grande estilo, em julho deste ano, Paulo Costa deixou claro que gostaria de voltar a competir ainda em 2025. E seu desejo aparentemente havia sido acatado, com um acordo revelado pelo próprio para enfrentar o russo Sharabutdin Magomedov no card do UFC Catar, programado para o dia 22 de novembro. Mas agora, segundo 'Borrachinha', esse confronto corre sério risco de não sair do papel.
Através de suas redes sociais, o peso-médio (84 kg) revelou que o Ultimate entrou em contato para informar que 'Shara Bullet', como seu virtual próximo oponente é conhecido, provavelmente não teria condições de competir nas condições previamente acordadas. Sem revelar que tipo de empecilho acometeu o russo, Borrachinha indicou que a disputa, que já havia sido aceita por sua parte, pode acabar sendo cancelada.
"UFC (disse): 'Shara Bullet provavelmente não vai conseguir lutar com você'", escreveu o atleta mineiro (veja abaixo ou clique aqui) através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).
Clássico brasileiro como opção?
Caso o combate contra Shara, de fato, seja cancelado, Borrachinha estaria livre para vislumbrar novas possibilidades de adversário. Uma opção atrativa seria um clássico nacional contra o compatriota Caio Borralho. Afinal de contas, aproveitaria a recente rivalidade que Paulo instaurou com Jean Silva, parceiro de equipe de 'The Natural' na 'Fighting Nerds' para alavancar a promoção da disputa. E, de quebra, significaria um combate diante de um rival melhor ranqueado. Caio é o atual oitavo da categoria, enquanto Bullet, alvo anterior, sequer figura no top 15.
UFC: Shara bullet will probably not be able to fighting you. ?
- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 10, 2025
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok