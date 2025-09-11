Ovacionado, Gui Negão vive noite de herói no Corinthians e revela inspiração em Yuri Alberto

O atacante Gui Negão viveu uma noite de herói nesta quarta-feira. O jovem, revelado nas categorias de base do Corinthians, marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, ajudando a garantir a classificação do Timão às semifinais da Copa do Brasil.

Decisivo, o garoto comemorou o bom momento com a camisa alvinegra. Ele, que deixou o gramado nos braços da Fiel, sendo ovacionado pela torcida, agradeceu aos corintianos pelo reconhecimento e ao técnico Dorival Júnior pela confiança.

"É muito gratificante, fico muito feliz por esse reconhecimento. Somente agradecer aos torcedores. A classificação não foi só minha, foi de todo o grupo, um trabalho em conjunto", disse Gui.

"Há uns dois meses atrás, estava fazendo conta se eu iria ser relacionado para um jogo. Acho que valeu a pena. Deus preparou o melhor momento, o Dorival confiou e depositou todo o crédito em mim", acrescentou.

Inspiração em Yuri Alberto

Gui Negão foi substituído por Yuri Alberto, de volta aos gramados depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. O garoto revelou inspiração no camisa 9 e acredita que Dorival terá uma "dor de cabeça boa" para escalar os dois.

"Enalteço ele [Yuri Alberto] em todas as entrevistas. Me inspiro muito nele, seja no extracampo ou dentro do campo. Vejo muita coisa que ele faz nos treinos, é muito importante ter alguém como ele ao lado", afirmou.

"Se o professor me quiser até de lateral, não tem problema. Vai ser uma dor de cabeça boa. Prefiro jogar de nove, mas pode acontecer de cair para a ponta. O Dorival que vai escolher", finalizou.

Números de Gui Negão

Em apenas dez jogos pelo time profissional do Corinthians, Gui Negão já soma quatro bolas na rede e uma assistência com a camisa alvinegra. Ele participou de todos os três gols marcados pela equipe no confronto com o Athletico-PR.

Nas últimas cinco partidas do Timão, o garoto anotou quatro tentos.

E agora?

Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Já as semifinais ainda não têm data definida pela CBF, mas estão previstas apenas para dezembro.

Próximo jogo do Corinthians