Ovacionado, Gui Negão vive noite de herói no Corinthians e revela inspiração em Yuri Alberto
O atacante Gui Negão viveu uma noite de herói nesta quarta-feira. O jovem, revelado nas categorias de base do Corinthians, marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, ajudando a garantir a classificação do Timão às semifinais da Copa do Brasil.
Decisivo, o garoto comemorou o bom momento com a camisa alvinegra. Ele, que deixou o gramado nos braços da Fiel, sendo ovacionado pela torcida, agradeceu aos corintianos pelo reconhecimento e ao técnico Dorival Júnior pela confiança.
"É muito gratificante, fico muito feliz por esse reconhecimento. Somente agradecer aos torcedores. A classificação não foi só minha, foi de todo o grupo, um trabalho em conjunto", disse Gui.
"Há uns dois meses atrás, estava fazendo conta se eu iria ser relacionado para um jogo. Acho que valeu a pena. Deus preparou o melhor momento, o Dorival confiou e depositou todo o crédito em mim", acrescentou.
Inspiração em Yuri Alberto
Gui Negão foi substituído por Yuri Alberto, de volta aos gramados depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. O garoto revelou inspiração no camisa 9 e acredita que Dorival terá uma "dor de cabeça boa" para escalar os dois.
"Enalteço ele [Yuri Alberto] em todas as entrevistas. Me inspiro muito nele, seja no extracampo ou dentro do campo. Vejo muita coisa que ele faz nos treinos, é muito importante ter alguém como ele ao lado", afirmou.
"Se o professor me quiser até de lateral, não tem problema. Vai ser uma dor de cabeça boa. Prefiro jogar de nove, mas pode acontecer de cair para a ponta. O Dorival que vai escolher", finalizou.
Números de Gui Negão
Em apenas dez jogos pelo time profissional do Corinthians, Gui Negão já soma quatro bolas na rede e uma assistência com a camisa alvinegra. Ele participou de todos os três gols marcados pela equipe no confronto com o Athletico-PR.
Nas últimas cinco partidas do Timão, o garoto anotou quatro tentos.
E agora?
Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.
O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Já as semifinais ainda não têm data definida pela CBF, mas estão previstas apenas para dezembro.
Próximo jogo do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)