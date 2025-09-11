Oscar é liberado para a transição física, e São Paulo faz coletivo contra jovens da base

Nesta quinta-feira, no SuperCT, o São Paulo deu mais um passo na preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Além do retorno dos convocados, a grande novidade do dia foi a liberação de Oscar para iniciar a transição física.

Em recuperação de fraturas em três vértebras lombares, o meia vai iniciar a transição física, última etapa antes do retorno aos gramados, nesta sexta-feira. No treino desta quinta, o jogador realizou um trabalho orientado pelos fisioterapeutas do clube, com bola e finalizações.

Oscar não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando o São Paulo venceu o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, no Morumbis.

?? Quinta-feira concluída no SuperCT!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/ualEAWYS2s ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 11, 2025

O restante do elenco do São Paulo foi dividido em duas equipes pelo técnico Hernán Crespo. Os dois grupos realizaram um aquecimento no gramado, um trabalho tático posicional e, por fim, um jogo coletivo contra atletas das categorias de base.

O venezuelano Ferraresi e o chileno Gonzalo Tapia, que estavam com suas seleções durante a data-Fifa, se reapresentaram nesta quinta-feira e treinaram na parte interna do SuperCT. O paraguaio Bobadilla, que também foi convocado, retorna nesta sexta, mas está suspenso para o próximo jogo do São Paulo.

Jogadores lesionados

Entre os lesionados, Lucas Moura (retirada de fibrose do joelho direito por artroscopia) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) permaneceram no REFFIS Plus para trabalhos com a fisioterapia.

Além deles, Ryan Francisco, Jonathan Calleri e Hugo seguiram seus cronogramas de recuperação de lesões de joelho. Por fim, o volante Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) acompanhou os demais atletas em todos os trabalhos sem disputas físicas e de choques, além dos exercícios aeróbicos e de força.

São Paulo x Botafogo

O duelo entre São Paulo e Botafogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

Vindo de derrota na última rodada, o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 32 pontos. Por outro lado, o Glorioso é o 5º colocado, com 35 pontos.