Onde vai passar Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Atlético-MG medem forças hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cruzeiro abriu boa vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa. Assim, o Atlético-MG precisa triunfar por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

A Raposa não entra em campo desde antes da Data Fifa, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0 pelo Brasileirão. O Galo, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 diante do Vitória e aposta na estreia do técnico Jorge Sampaoli para tentar reverter o cenário no clássico.

Adversário na próxima fase está definido. Quem avançar no clássico mineiro enfrenta o Corinthians, que se classificou ontem ao eliminar o Athletico-PR.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil

Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)

11 de setembro, às 19h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)