Onde vai passar Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e Atlético-MG medem forças hoje, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Cruzeiro abriu boa vantagem ao vencer o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa. Assim, o Atlético-MG precisa triunfar por três gols de diferença para avançar no tempo normal ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.
A Raposa não entra em campo desde antes da Data Fifa, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0 pelo Brasileirão. O Galo, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 diante do Vitória e aposta na estreia do técnico Jorge Sampaoli para tentar reverter o cenário no clássico.
Adversário na próxima fase está definido. Quem avançar no clássico mineiro enfrenta o Corinthians, que se classificou ontem ao eliminar o Athletico-PR.
Cruzeiro x Atlético-MG -- Copa do Brasil
- Data e hora: 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso