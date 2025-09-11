Topo

Onde vai passar Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Davide Ancelotti comanda o Botafogo Imagem: Vitor Silva / Botafogo
11/09/2025 16h30

Botafogo e Vasco duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), na Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, deixando o duelo totalmente em aberto. Quem vencer garante vaga na semifinal, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

O Botafogo volta a campo após a Data Fifa, vindo de vitória convincente por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. O Vasco também chega embalado, já que superou o Sport por 3 a 2 no último jogo antes da paralisação.

Botafogo x Vasco -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

