PVC: Gui Negão e Yuri Alberto podem funcionar como dupla de ataque

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 16h12

O jovem Gui Negão pode funcionar bem numa dupla de ataque com Yuri Alberto no Corinthians, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no programa De Primeira, do Cana UOL.

PVC destaca que a revelação do Timão não é apenas um centroavante de área, mas pode atuar também como atacante com liberdade de movimentação.

O Yuri Alberto com o Gui Negão pode funcionar, o Gui Negão sai muito da área também, ele também tem movimentação, dá pra jogar os dois juntos. O Yuri e o Gui podem jogar juntos quando o Memphis não jogar.PVC

'Gui Negão pulou a fila'

Para PVC, Gui Negão foi o melhor em campo na vitória do Corinthians sobre o Furacão e "pulou a fila" do ataque do Timão.

O atacante de 18 anos fez dois gols e deu uma assistência nos dois jogos, participando dos três tentos corintianos no confronto.

Pra mim, ele foi o melhor em campo, apesar da grande votação do Garro também. Esse primeiro gol que ele oferece pro Garro, o destaque pra mim é a pressão que ele faz pra recuperar a bola no campo de ataque e depois servir o Garro.PVC

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

