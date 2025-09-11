PVC: Gui Negão e Yuri Alberto podem funcionar como dupla de ataque

O jovem Gui Negão pode funcionar bem numa dupla de ataque com Yuri Alberto no Corinthians, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no programa De Primeira, do Cana UOL.

PVC destaca que a revelação do Timão não é apenas um centroavante de área, mas pode atuar também como atacante com liberdade de movimentação.

O Yuri Alberto com o Gui Negão pode funcionar, o Gui Negão sai muito da área também, ele também tem movimentação, dá pra jogar os dois juntos. O Yuri e o Gui podem jogar juntos quando o Memphis não jogar. PVC

'Gui Negão pulou a fila'

Para PVC, Gui Negão foi o melhor em campo na vitória do Corinthians sobre o Furacão e "pulou a fila" do ataque do Timão.

O atacante de 18 anos fez dois gols e deu uma assistência nos dois jogos, participando dos três tentos corintianos no confronto.

Pra mim, ele foi o melhor em campo, apesar da grande votação do Garro também. Esse primeiro gol que ele oferece pro Garro, o destaque pra mim é a pressão que ele faz pra recuperar a bola no campo de ataque e depois servir o Garro. PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.