Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo e avança à semifinal da Copa do Brasil

11/09/2025 23h52

O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos empataram por 1 a 1 com o Botafogo, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, e levaram a melhor por 5 a 4 nos pênaltis.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Nuno Moreira. O Botafogo empatou pouco antes do intervalo, com Alex Telles. Nos pênaltis, Léo Jardim defendeu a cobrança do lateral esquerdo alvinegro para definir a classificação dos cruzmaltinos.

O Vasco terá pela frente mais um clássico na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentam o Fluminense por uma vaga na grande final.

O jogo

O Botafogo começou melhor na partida e criou sua primeira chance logo aos cinco minutos, quando Jeffinho recebeu passe na área, mas viu Paulo Henrique aparecer para salvar o Vasco. Em seguida, Alexander Barboza aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Léo Jardim.

O Vasco melhorou a marcação e passou a avançar com intensidade. Os cruzmaltinos foram mais eficientes e abriram o placar aos 20 minutos. Coutinho cobrou falta, Neto falhou e a bola sobrou para Nuno Moreira mandar para as redes.

O revés fez o Botafogo voltar a avançar em busca do empate, mas o Vasco quase ampliou aos 30 minutos. Rayan fez boa jogada e chutou em cima de Neto. Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e chegaram ao empate aos 42 minutos. Correa foi lançado, entrou na área e foi derrubado por Léo Jardim. O árbitro marcou pênalti, convertido por Alex Telles.

O gol animou os alvinegros, que pressionaram nos minutos finais. O Botafogo desperdiçou algumas chances de virar ainda na etapa inicial. Assim, o clássico foi empatado para o intervalo no Nilton Santos. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhores e pressionaram nos primeiros minutos. No entanto, o Botafogo pecava no último passe. Já o Vasco errava muito e pouco incomodava a zaga adversária.

Os cruzmaltinos só criaram boa chance aos 14 minutos. Coutinho fez boa jogada, mas errou o alvo na hora da finalização. Em seguida, Paulo Henrique cruzou rasteiro para Coutinho, mas o meia novamente mandou pela linha de fundo.

Os sustos fizeram o Botafogo crescer novamente. Tanto que os alvinegros quase marcaram aos 25 minutos. Alexander Barboza aproveitou cruzamento e cabeceou próximo do gol. Depois, Matheus Martins chutou e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa.

Nos minutos finais, o clássico ficou aberto. No entanto, Botafogo e Vasco não conseguiram balançar a rede e tiveram que decidir a vaga nos pênaltis. Nos pênaltis, o herói foi mais uma vez Léo Jardim. O goleiro defendeu a cobrança de Alex Telles e decretou a classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 (4) X 1 (5) VASCO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de setembro de 2025 (Quinta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

GOLS

BOTAFOGO: Alex Telles, aos 42min do primeiro tempo

VASCO: Nuno Moreira, aos 20min do primeiro tempo

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Jeffinho (Matheus Martins), Santiago Rodríguez (Artur) (Chris Ramos), Correa (Savarino) e Arthur Cabral

Técnico: Davide Ancelotti

VASCO: Leo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Tchê Tchê (Mateus Carvalho) (Robert Renan) e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho (Matheus França) e Nuno Moreira (David); Pablo Vegetti

Técnico: Fernando Diniz

Esporte

