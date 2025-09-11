Nasce uma estrela: colunistas analisam brilho de Gui Negão no Corinthians

A classificação do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil passa muito pelos pés de Gui Negão, que pode se tornar um ídolo do clube, analisou Juca Kfouri, no Fim de Papo.

Nos dois jogos contra o Athletico, Gui Negão participou dos três gols do Corinthians, que fez 3 a 0 no placar agregado. Ele marcou uma vez na Arena da Baixada e uma na Neo Química Arena, além de distribuir uma assistência na casa corintiana.

Juca: Gui Negão está se revelando um artilheiro

Ao que tudo indica, está nascendo um ídolo vindo do Terrão. É tudo o que o corintiano mais gosta. E com essa característica de ser um jogador com muita garra. É um lutador. Inicialmente, o Dorival o utilizou vendo uma característica que o Yuri Alberto tem: de marcar saída de bola, de não dar folga para os zagueiros. Mas, além disso, ele está se revelando um artilheiro.

Juca Kfouri

Lavieri: Gui Negão é boa alternativa encontrada por Dorival

Cansei de criticar o Dorival por pedir reforços quando não deveria, por não fazer o Corinthians jogar mesmo com um time que poderia jogar melhor. E ele encontrou uma alternativa boa com o Gui Negão na frente. Mas a tendência é ele perder espaço quando o Yuri Alberto voltar às melhores condições

Danilo Lavieri

