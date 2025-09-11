PVC diz que ciclo de Thiago Silva na seleção já passou: 'Não é top 4'

A atuação decisiva de Thiago Silva pelo Fluminense na Copa do Brasil reacendeu o debate sobre um possível retorno à seleção brasileira, mas o colunista Paulo Vinícius Coelho vê outros nomes à frente do zagueiro de 40 anos na corrida por uma vaga na Copa do Mundo.

No De Primeira, PVC avalia que Thiago Silva hoje não está entre os quatro melhores zagueiros brasileiros em atividade no futebol mundial. Além disso, para ele, é momento de renovação.

No momento, eu não colocaria entre os quatro melhores zagueiros que o Brasil tem para convocar, não. A seleção tem que se formar, ter um novo ciclo. Não é mais Thiago Silva. PVC

PVC destaca jogada ensaiada no gol de Thiago Silva

PVC destacou a jogada ensaiada que resultou no gol de Thiago Silva, que garantiu a classificação sobre o Bahia no Maracanã, enfatizando o treinamento e a organização do Fluminense.

Isso é jogada de bola parada, ensaiada, organizada pra você aproveitar e deixar o jogador que tem capacidade de cabecear entrar limpo pra cabecear. Por isso que sai o gol. PVC

