Topo

Esporte

Mundial masculino de vôlei: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistir

11/09/2025 11h23

O Mundial masculino de vôlei 2025 tem início nesta sexta-feira nas Filipinas, reunindo 32 seleções em busca da taça. O torneio será disputado com a fase de grupos abrindo o caminho para os playoffs.

No Grupo H, o Brasil estreia no dia 14 de setembro contra a China. Na sequência, a equipe comandada por Bernardinho encara a República Tcheca e fecha a primeira fase diante da Sérvia. Apenas os dois melhores de cada chave garantem vaga na etapa seguinte.

Tricampeão mundial em 2002, 2006 e 2010, o Brasil chega ao torneio em busca de retomar o protagonismo e - motivado pelo bronze na Liga das Nações - encerrar um jejum de 15 anos sem conquistar o título.

Onde assistir

A competição terá transmissão do SporTV e da plataforma oficial VBTV, levando as emoções do vôlei para os fãs brasileiros e internacionais.

? Mundial de Vôlei Masculino 2025 - Grupos

Grupo A

  • Filipinas

  • Irã

  • Egito

  • Tunísia

Grupo B

  • Polônia

  • Holanda

  • Catar

  • Romênia

Grupo C

  • França

  • Argentina

  • Finlândia

  • Coreia

Grupo D

  • Estados Unidos

  • Cuba

  • Portugal

  • Colômbia

Grupo E

  • Eslovênia

  • Alemanha

  • Bulgária

  • Chile

Grupo F

  • Itália

  • Ucrânia

  • Bélgica

  • Argélia

Grupo G

  • Japão

  • Canadá

  • Turquia

  • Líbia

Grupo H

  • Brasil

  • Sérvia

  • Rep. Tcheca

  • China

? Mundial de Vôlei Masculino 2025 - 1ª fase

12 de setembro - Manila (Filipinas)

08h00 - Filipinas x Tunisia (Grupo A)
23h00 - Estados Unidos x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Canadá x Líbia (Grupo G)

13 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Cuba x Portugal (Grupo D)
03h00 - Japão x Turquia (Grupo G)
06h30 - Alemanha x Bulgária (Grupo E)
07h00 - Holanda x Qatar (Grupo B)
10h00 - Eslovênia x Chile (Grupo E)
10h30 - Polônia x Romênia (Grupo B)
23h30 - Argentina x Finlândia (Grupo C)

14 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Irã x Egito (Grupo A)
03h00 - Ucrânia x Bélgica (Grupo F)
06h30 - Sérvia x Rep Tcheca (Grupo H)
07h00 - França x Coreia (Grupo C)
10h00 - Brasil x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Argélia (Grupo F)
23h00 - Cuba x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Turquia x Líbia (Grupo G)

15 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Alemanha x Chile (Grupo E)
03h00 - Japão x Canadá (Grupo G)
06h30 - Eslovênia x Bulgária (Grupo E)
07h00 - Holanda x Romênia (Grupo B)
10h00 - Estados Unidos x Portugal (Grupo D)
10h30 - Polônia x Qatar (Grupo B)
23h00 - Brasil x Rep Tcheca (Grupo H)
23h30 - Argentina x Coreia (Grupo C)

16 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Irã x Tunísia (Grupo A)
03h00 - Ucrânia x Argélia (Grupo F)
06h30 - Filipinas x Egito (Grupo A)
07h00 - França x Finlândia (Grupo C)
10h00 - Sérvia x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Bélgica (Grupo F)
23h00 - Portugal x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Qatar x Romênia (Grupo B)

17 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Bulgária x Chile (Grupo E)
03h00 - Canadá x Turquia (Grupo G)
06h30 - Estados Unidos x Cuba (Grupo D)
07h00 - Polônia x Holanda (Grupo B)
10h00 - Eslovênia x Alemanha (Grupo E)
10h30 - Japão x Líbia (Grupo G)
23h00 - Brasil x Sérvia (Grupo H)
23h30 - Finlândia x Coreia (Grupo C)

18 de setembro - Manila (Filipinas)

02h30 - Egito x Tunísia (Grupo A)
03h00 - Bélgica x Argélia (Grupo F)
06h30 - Filipinas x Irã (Grupo A)
07h00 - França x Argentina (Grupo C)
10h00 - Rep Tcheca x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Ucrânia (Grupo F).

? Maiores campeões mundiais

  • Rússia - 6 títulos

  • Itália - 4 títulos

  • Brasil - 3 títulos

  • Polônia - 3 títulos

  • Rep. Tcheca - 2 títulos

  • Estados Unidos - 1 título

  • Alemanha - 1 título.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Thiago Silva dedica vaga na Copa do Brasil à torcida do Fluminense

Renato Gaúcho valoriza elenco e período da Data Fifa após classificação do Fluminense

Chelsea é acusado de 74 violações no regulamento da Federação Inglesa e pode perder pontos

Botafogo divulga relacionados contra o Vasco pela Copa do Brasil

Kayla Harrison promete "surra" em Amanda Nunes e mira luta histórica na Casa Branca

'Thiago Silva na Copa só se o Marquinhos não puder', diz Arnaldo

Mundial masculino de vôlei: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistir

Diego Lopes aponta brecha no jogo de Jean Silva e projeta nocaute no UFC: "Vai cair"

Correção: Raquete de João Fonseca é adquirida por R$ 2 milhões em leilão beneficente

Barreal elogia preparação do Santos, mas prevê jogo difícil contra o Atlético-MG no sintético

Thiago Silva tomou injeção para jogar e não fecha porta por volta à seleção