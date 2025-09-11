Mundial masculino de vôlei: tabela, grupos, jogos do Brasil e onde assistir
O Mundial masculino de vôlei 2025 tem início nesta sexta-feira nas Filipinas, reunindo 32 seleções em busca da taça. O torneio será disputado com a fase de grupos abrindo o caminho para os playoffs.
No Grupo H, o Brasil estreia no dia 14 de setembro contra a China. Na sequência, a equipe comandada por Bernardinho encara a República Tcheca e fecha a primeira fase diante da Sérvia. Apenas os dois melhores de cada chave garantem vaga na etapa seguinte.
Tricampeão mundial em 2002, 2006 e 2010, o Brasil chega ao torneio em busca de retomar o protagonismo e - motivado pelo bronze na Liga das Nações - encerrar um jejum de 15 anos sem conquistar o título.
Onde assistir
A competição terá transmissão do SporTV e da plataforma oficial VBTV, levando as emoções do vôlei para os fãs brasileiros e internacionais.
? Mundial de Vôlei Masculino 2025 - Grupos
Grupo A
Filipinas
Irã
Egito
Tunísia
Grupo B
Polônia
Holanda
Catar
Romênia
Grupo C
França
Argentina
Finlândia
Coreia
Grupo D
Estados Unidos
Cuba
Portugal
Colômbia
Grupo E
Eslovênia
Alemanha
Bulgária
Chile
Grupo F
Itália
Ucrânia
Bélgica
Argélia
Grupo G
Japão
Canadá
Turquia
Líbia
Grupo H
Brasil
Sérvia
Rep. Tcheca
China
? Mundial de Vôlei Masculino 2025 - 1ª fase
12 de setembro - Manila (Filipinas)
08h00 - Filipinas x Tunisia (Grupo A)
23h00 - Estados Unidos x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Canadá x Líbia (Grupo G)
13 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Cuba x Portugal (Grupo D)
03h00 - Japão x Turquia (Grupo G)
06h30 - Alemanha x Bulgária (Grupo E)
07h00 - Holanda x Qatar (Grupo B)
10h00 - Eslovênia x Chile (Grupo E)
10h30 - Polônia x Romênia (Grupo B)
23h30 - Argentina x Finlândia (Grupo C)
14 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Irã x Egito (Grupo A)
03h00 - Ucrânia x Bélgica (Grupo F)
06h30 - Sérvia x Rep Tcheca (Grupo H)
07h00 - França x Coreia (Grupo C)
10h00 - Brasil x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Argélia (Grupo F)
23h00 - Cuba x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Turquia x Líbia (Grupo G)
15 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Alemanha x Chile (Grupo E)
03h00 - Japão x Canadá (Grupo G)
06h30 - Eslovênia x Bulgária (Grupo E)
07h00 - Holanda x Romênia (Grupo B)
10h00 - Estados Unidos x Portugal (Grupo D)
10h30 - Polônia x Qatar (Grupo B)
23h00 - Brasil x Rep Tcheca (Grupo H)
23h30 - Argentina x Coreia (Grupo C)
16 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Irã x Tunísia (Grupo A)
03h00 - Ucrânia x Argélia (Grupo F)
06h30 - Filipinas x Egito (Grupo A)
07h00 - França x Finlândia (Grupo C)
10h00 - Sérvia x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Bélgica (Grupo F)
23h00 - Portugal x Colômbia (Grupo D)
23h30 - Qatar x Romênia (Grupo B)
17 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Bulgária x Chile (Grupo E)
03h00 - Canadá x Turquia (Grupo G)
06h30 - Estados Unidos x Cuba (Grupo D)
07h00 - Polônia x Holanda (Grupo B)
10h00 - Eslovênia x Alemanha (Grupo E)
10h30 - Japão x Líbia (Grupo G)
23h00 - Brasil x Sérvia (Grupo H)
23h30 - Finlândia x Coreia (Grupo C)
18 de setembro - Manila (Filipinas)
02h30 - Egito x Tunísia (Grupo A)
03h00 - Bélgica x Argélia (Grupo F)
06h30 - Filipinas x Irã (Grupo A)
07h00 - França x Argentina (Grupo C)
10h00 - Rep Tcheca x China (Grupo H)
10h30 - Itália x Ucrânia (Grupo F).
? Maiores campeões mundiais
- Rússia - 6 títulos
- Itália - 4 títulos
- Brasil - 3 títulos
- Polônia - 3 títulos
- Rep. Tcheca - 2 títulos
- Estados Unidos - 1 título
- Alemanha - 1 título.